Gospodin Savršeni

Nuša šokirala priznanjem o poljupcu s Karlom: 'Pravimo da se to nije dogodilo'

Nakon što je pobijedila u igri, Nuša je za nagradu dobila solo spoj s Karlom

RTL.hr
01.04.2026 22:45

Nuša se sa spoja s Karlom vratila ne samo s novim iskustvom, već i s novom tetovažom - simbolom koji je odmah postao glavna tema razgovora među djevojkama. Otkrila je kako su ona i Karlo napravili slične tetovaže koje uključuju ružu i pola srca.

Ovaj hrabar potez izazvao je lavinu reakcija, a sama Nuša objasnila je kako na to gleda strateški. "Sad pola srca na tetovažu ne znači ništa. Ja ću možda dobiti pola pravog srca, tako da je sve okej, dok je samo tetovaža, meni nije problem", izjavila je Kaja, jasno dajući do znanja da tintu na koži vidi kao korak prema nečemu puno većem.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ja sam opasnost u ovoj kući'

Odluka o tetovaži nije bila samo romantična gesta, već i jasna poruka ostalim natjecateljicama. Nuša je time pokazala koliko je ozbiljna u svojoj namjeri da osvoji Karlovo srce, a njezine su riječi nakon povratka to i potvrdile. "Nek cure znaju da nisam ja tamo samo jedna koja tu ostaje sa strane, nego sam i ja neka opasnost u ovoj kući", samouvjereno je poručila, ističući kako želi da je se shvati kao ozbiljnu konkurenticu.

Nuša je na kraju spoja otkrila i da je pao poljubac, ali iza kamere. "Pravimo se da se nije dogodio jer da je želio da se dogodi to bi napravio i pred kamerom", zaključila je Nuša.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

gospodin savršeni 2026 nuša gospodin savršeni karlo gospodin savršeni
