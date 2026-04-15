Nuša za RTL.hr otkrila druži li se s Anastasijom: 'Nismo se vidjele još od showa'

icon-close

Nuša, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja posljednje sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', otvorila je dušu u nedavnom gostovanju u "Savršenom podcastu". Iako je show napustila bez ruže, otkrila je da je iz vile ponijela nešto puno vrjednije - duboko prijateljstvo s Anastasijom. Govorila je o svojoj strategiji "sve ili ništa" kad su u pitanju odnosi, svađama koje su se nastavile i nakon gašenja kamera te o tome kako je odabrala prijateljstvo ispred potencijalne ljubavi.

Pobjeda je bila pronaći Anastasiju

Iako je cilj showa pronaći ljubav, Nuša je od samog početka imala drugačiji pristup. Njezina glavna pobjeda, kako kaže, nije bila osvajanje srca jednog od neženja, već stvaranje neraskidive veze s drugom natjecateljicom, Anastasijom. "Ja sam oduvijek bila takva da ću u grupi ljudi naći jednog i biti samo s njim. To sam napravila prvog dana kad sam upoznala Anastasiju, bila sam samo s njom i to je to", objasnila je Nuša, dodajući kako drugim djevojkama jednostavno nije pružila priliku. Njezin moto bio je jasan: "Rekla sam joj, iako ne pobijedim, barem sam našla tebe. I ja sam na taj način već pobijedila."

Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni

Ova filozofija "sto posto za jednu osobu" značila je da nije bila otvorena za stvaranje šireg kruga prijateljica u vili, što je neke djevojke moglo iznenaditi. Na pitanje žali li zbog toga, Nuša odlučno odgovara: "Na kraju dana, ne. Meni se više sviđa da dajem nekome svoj sto posto, nego petini dvadeset posto."

Drama se nastavila i nakon snimanja

Intenzivni odnosi i napetosti iz vile nisu se smirili ni nakon što su djevojke napustile show. Nuša je otkrila kako je postojala i zajednička grupa na društvenim mrežama, stvorena za djevojke koje su ispale. U nju je i sama dodana čim je napustila natjecanje. Međutim, mir nije dugo potrajao. "Brzo sam izašla iz te grupe jer smo se počele opet svađati. Dosta je bilo", priznala je Nuša, objašnjavajući kako je odlučila napustiti grupu čak i prije nego što je emisija krenula s emitiranjem. Bilo joj je, kaže, dosta negativnosti i daljnjih sukoba nakon svega što su proživjele pred kamerama. Iako s većinom djevojaka danas održava tek površan kontakt, ističe kako joj je Anastasija ostala najvažnija osoba iz cijelog iskustva.

Nuša, Savršeni podcast

Nije bilo inata, samo iskrenost