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Gospodin Savršeni

Očarava gdje god se pojavi! Helena iz 'Gospodina Savršenog' sada uživa u San Franciscu

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Helena Batalija ponovno se javila svojim pratiteljima na društvenim mrežama

RTL.hr
14.07.2026 21:00

Na Instagramu je Helena podijelila fotografiju snimljenu pred ogledalom. Pozirala je u ležernom izdanju, raspuštene duge plave kose.

Otkrila je i gdje se trenutačno nalazi. Podijelila je prizor iz San Francisca te označila lokaciju, dajući do znanja da ovih dana uživa u jednom od najpoznatijih gradova na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Helena i nakon završetka Gospodina Savršenog' ostaje aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima povremeno dijeli trenutke iz svakodnevice i sa svojih putovanja. Ovoga puta pokazala je djelić atmosfere iz San Francisca, a ostaje za vidjeti hoće li otkriti još detalja sa svoje američke avanture.

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