Očarava gdje god se pojavi! Helena iz 'Gospodina Savršenog' sada uživa u San Franciscu

Na Instagramu je Helena podijelila fotografiju snimljenu pred ogledalom. Pozirala je u ležernom izdanju, raspuštene duge plave kose.
Otkrila je i gdje se trenutačno nalazi. Podijelila je prizor iz San Francisca te označila lokaciju, dajući do znanja da ovih dana uživa u jednom od najpoznatijih gradova na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.
Helena i nakon završetka Gospodina Savršenog' ostaje aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima povremeno dijeli trenutke iz svakodnevice i sa svojih putovanja. Ovoga puta pokazala je djelić atmosfere iz San Francisca, a ostaje za vidjeti hoće li otkriti još detalja sa svoje američke avanture.