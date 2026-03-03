Očekivala poljubac, a dobila zagrljaj! Karlo razočarao jednu djevojku: 'Meni to ništa ne znači'

Karlo na spoj poziva jednu djevojku, ali primjećuje promjenu. Opuštenost, osmijeh, drugačija energija. No upravo tada dolaze teme koje već tjednima lebde u zraku. Tko treba napraviti prvi konkretan potez? Tko preuzima odgovornost za sljedeći korak?

Stavovi se sudaraju. Karlo tvrdi da prvi korak već postoji te da je vrijeme za dublje otvaranje i iskrenost bez zadrške, dok djevojka smatra da prvi pravi korak nije napravljen.