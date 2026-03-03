Emisije
Gospodin Savršeni

Očekivala poljubac, a dobila zagrljaj! Karlo razočarao jednu djevojku: 'Meni to ništa ne znači'

Spoj koji mnogi željno iščekuju donosi sve osim mirne romantike. Umjesto nježnih pogleda i jasnih signala, atmosfera se brzo mijenja i prelazi u razgovor koji otvara pitanja o ulozi, inicijativi i iskrenosti

RTL.hr
03.03.2026 15:00

Karlo na spoj poziva jednu djevojku, ali primjećuje promjenu. Opuštenost, osmijeh, drugačija energija. No upravo tada dolaze teme koje već tjednima lebde u zraku. Tko treba napraviti prvi konkretan potez? Tko preuzima odgovornost za sljedeći korak?

Stavovi se sudaraju. Karlo tvrdi da prvi korak već postoji te da je vrijeme za dublje otvaranje i iskrenost bez zadrške, dok djevojka smatra da prvi pravi korak nije napravljen.

Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni
Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U trenutku kada napetost doseže vrhunac, Karlo ustaje i grli je. No reakcija nije onakva kakvu možda očekuje. Zagrljaj ne donosi potvrdu, već dodatnu sumnju. "Meni taj zagrljaj ništa ne znači. Tako zagrliš prijatelja, to nije korak prema naprijed", poručila je djevojka. 

Je li to znak bliskosti ili tek prijateljska gesta?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

