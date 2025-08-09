Od Hvara do Maldiva! Gdje i kako djevojke iz 'Gospodina Savršenog' provode ljeto?

Bivše kandidatkinje popularnog showa 'Gospodin Savršeni' ovo ljeto koriste za opuštanje, putovanja i objavljivanje atraktivnih trenutaka na društvenim mrežama.
Laura Prgomet uživala je na Hvaru, gdje je ljetovala s Nevenom Ciganovićem. Njihovo prijateljstvo nije tajna, a njihova kreativna suradnja prerasla je u nešto novo i zabavno – vlastitu TikTok sapunicu pod nazivom Bless & Mess. "Zamislite Kardashiane... ali s više drame i manje para", opisali su projekt koji uključuje putovanja, kamere i dramu i nultu toleranciju. "Dva dana snimanja. Dvije svađe. Bez scenarija. Bez filtera", dodali su u opisu videa. Osim na Hvaru, ovog je ljeta bila i u Zadru.
U Makarskoj su se, pak, smjestile dvije bliske prijateljice iz showa – Marinela Grljušić i Barbara Mandarić. Osim što zajedno žive, često i putuju, a ljeto koriste za odmor, zabavu i modne kombinacije kojima se hvale na Instagramu. Nedavno su bile i na Ultri u Splitu, a ove su sezone uživale i u Dubaiju.
Makarska je privukla i Miju Miškulin, koja društvene mreže redovno puni fotografijama s plaže, ljetnih aktivnosti i večernjih izlazaka. Prije domaće obale, Mia je posjetila i egzotične Maldive, odakle je dijelila bajkovite prizore koji su oduševili njezine pratitelje.
Selma Gusinac, jedna od najupečatljivijih natjecateljica showa, odlučila se za odmor na jugu Hrvatske. Tako je na Instagramu dijelila svoje avanture s broda i splitskih plaža.
Pobjednica posljednje sezone, Maida, ne miruje ni ovog ljeta. Velika zaljubljenica u putovanja, između ostalog je boravila u Crnoj Gori, Španjolskoj, a posjetila je i Belgiju, gdje je sudjelovala na slavnom glazbenom festivalu Tomorrowland.
