Od neprijateljstva do prijateljstva! Burna priča o odnosu Anastasije i Nuše iz 'Gospodina Savršenog'

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni', smještena na idiličnu grčku Kretu, donijela je dvostruku dozu romantike i drame s Petrom i Karlom. Ipak, uz borbu za njihova srca, u vili se odvija paralelna priča koja nerijetko zasjeni onu glavnu, a to je složena dinamika odnosa među djevojkama

U središtu te priče našle su se Slovenka Nuša i Zadranka Anastasia, čiji je odnos prošao put od otvorenog neprijateljstva do naizgled neraskidivog prijateljstva, koje je sada, čini se, na novoj kušnji.

Početak obilježen netrpeljivošću i teškim riječima

Od prvog dana u vili bilo je jasno da između Nuše i Anastasije ne cvjetaju ruže. Nuša nije skrivala svoju netrpeljivost, otvoreno govoreći kako joj Anastasia "nije sjela" te je pred ostalim djevojkama optuživala da je neiskrena i da je u show došla isključivo igrati igru. Prema Nušinom mišljenju, Anastasia je bila proračunata kandidatkinja kojoj nije stalo do Karla, već isključivo do pobjede i pažnje.

Neočekivani preokret: Isprika koja je promijenila sve

Upravo kada se činilo da je sukob dosegao vrhunac, dogodio se preokret koji nitko nije očekivao. Vođena, kako je sama objasnila, osjećajem za pravednost, Nuša je odlučila zakopati ratnu sjekiru. U jednom od najupečatljivijih trenutaka, prišla je Anastasiji i uputila joj izravnu ispriku. "Došla sam ti reći da sam jučer baš ružno pričala o tebi", iskreno je priznala, ostavivši i Anastasiju i gledatelje bez teksta.

Taj je potez u potpunosti promijenio dinamiku u vili. Od ljutih suparnica, djevojke su postale nerazdvojne saveznice i najbolje prijateljice. Njihovo novostečeno prijateljstvo, međutim, nije naišlo na odobravanje svih. Druge kandidatkinje, poput Ive i Andree, izrazile su sumnju u iskrenost ovog saveza, smatrajući ga proračunatom strategijom za eliminaciju konkurencije. No, Nuša i Anastasija nisu se obazirale na komentare. Sklopile su pakt da će se boriti za Karla svaka na svoj način, ali bez međusobnih podmetanja i svađa, pružajući jedna drugoj podršku.

Prijateljstvo na prvom velikom testu

Njihovo je prijateljstvo stavljeno na prvi pravi test uvođenjem takozvane "divlje ruže". Karlo je svoj solo spoj odlučio provesti upravo s Anastasijom, no Jelena G. iskoristila je svoju privilegiju i doslovno joj "ukrala" spoj pred nosom.

Ipak, iluzija o savršenom savezništvu polako se počela topiti. Nakon što je ostala bez spoja, Anastasia je priliku za razgovor s Karlom dobila na idućem cocktail-partyju. Želeći joj nadoknaditi propušteno vrijeme, Karlo ju je pozvao na stranu i u intimnom razgovoru uručio joj ružu, potvrdivši tako svoj interes. Iako je do tada bezrezervno podržavala prijateljicu, Nuši taj potez nije najbolje sjeo. Ostale djevojke odmah su primijetile da je Anastasia dobila ružu, a komentara nije nedostajalo. "Dobro, zaslužila je", rekla je Iva, no Nuša se nije složila. "Dobro, nije zaslužila, ali znali smo da će dobiti. Što, joj je ukraden dejt, wow. Čime si to zaslužila? Ja ne smatram da je Anastasia zaslužila ružu jer nije napravila apsolutno ništa. Oduzela joj je Jelena dejt, meni se to ne čini da je to na Anastasiji. Zaslužila je taj jedan na jedan, ali ružu ne", poručila je Nuša.

Hoće li njihovo prijateljstvo izdržati pritisak natjecanja ili je Karlova ruža tek početak kraja jednog od najzanimljivijih odnosa u vili? Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

