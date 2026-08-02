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Gospodin Savršeni

Od prve ruže do velike ljubavi: Pogledajte kako su se Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zaljubili pred očima javnosti

Danas su nerazdvojni, žive skupa, treniraju i uživaju u ljetnim avanturama, no njihov je put započeo pred očima stotina tisuća gledatelja

RTL.hr
02.08.2026 08:00

Priča Kaje Casar i Karla Godeca jedan je od najljepših dokaza da se prava, iskrena ljubav itekako može dogoditi pred televizijskim kamerama. Od trenutka kada su se prvi put ugledali na crvenom tepihu pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', pa sve do danas, javnost je s oduševljenjem pratila kako se između njih rađa nešto zaista posebno.

Romantični spojevi i emocije koje se nisu mogle sakriti

Kako su tjedni u vili odmicali, njihovi su spojevi postajali sve dublji i emotivniji. Od opuštenih razgovora uz more do intimnih trenutaka daleko od ostalih djevojaka, Kaja i Karlo pokazali su zrelost i povezanost koja je nadilazila sam format reality showa. Svaka podijeljena ruža nosila je sve veću težinu, a gledatelji su iz epizode u epizodu navijali upravo za njih.

Finalna ruža: Trenutak koji je raznježio gledatelje

U samom finalu showa, kada su emocije bile na vrhuncu, Karlo nije imao nikakve dvojbe. Držeći finalnu ružu u rukama, izgovorio je riječi koje su se urezale u pamćenje svih obožavatelja showa te Kaji priznao da je upravo ona ta s kojom želi graditi budućnost. Njihov zagrljaj i poljubac na kraju sezone označili su početak jedne nove, stvarne priče.

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