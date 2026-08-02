Od prve ruže do velike ljubavi: Pogledajte kako su se Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zaljubili pred očima javnosti

icon-close

Priča Kaje Casar i Karla Godeca jedan je od najljepših dokaza da se prava, iskrena ljubav itekako može dogoditi pred televizijskim kamerama. Od trenutka kada su se prvi put ugledali na crvenom tepihu pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', pa sve do danas, javnost je s oduševljenjem pratila kako se između njih rađa nešto zaista posebno.

Romantični spojevi i emocije koje se nisu mogle sakriti

Kako su tjedni u vili odmicali, njihovi su spojevi postajali sve dublji i emotivniji. Od opuštenih razgovora uz more do intimnih trenutaka daleko od ostalih djevojaka, Kaja i Karlo pokazali su zrelost i povezanost koja je nadilazila sam format reality showa. Svaka podijeljena ruža nosila je sve veću težinu, a gledatelji su iz epizode u epizodu navijali upravo za njih.

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: RTL Karlo i Kaja 1 / 24















































Finalna ruža: Trenutak koji je raznježio gledatelje