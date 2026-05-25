Od strasti na jahti do prekida: Ovako je izgledala ljubavna priča Šime Eleza i Maje Šuput

Iako je kraj stigao, veza Šime Eleza i Maje Šuput ostat će upamćena po vrtlogu strasti, luksuznih putovanja i zajedničkih trenutaka koje su nesebično dijelili s javnošću. Prisjećamo se ključnih trenutaka veze koja je intrigirala, zabavljala i na kraju iznenadila mnoge.
Iskra na snimanju i ljeto koje je sve promijenilo
Sve je počelo u srpnju 2025. godine na snimanju spota za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Kemija između pjevačice i bivšeg Gospodina Savršenog bila je opipljiva od prvog trenutka. Iako su u početku svoj odnos pokušavali zadržati daleko od očiju javnosti, nije dugo trebalo da se glasine pretvore u stvarnost. Ubrzo su snimljeni u opuštenom druženju na jahti kod Brača, a potom i na večeri u jednom splitskom restoranu. Ti su prizori jasno dali do znanja da se između njih rađa nešto više od poslovne suradnje. Nakon toga, Maja i Šime postali su nerazdvojni, a njihovi profili na društvenim mrežama pretvorili su se u dnevnik njihove ljubavi.
Svijet pod nogama: Od Pariza do Balija
Njihova je romansa bila sinonim za putovanja. Činilo se da par ne miruje, neprestano istražujući nove, egzotične lokacije. Jedno od najupečatljivijih putovanja bilo je ono u Pariz, grad koji simbolizira ljubav. Elegantno modno usklađeni, pozirali su ispred palače Versailles i dijelili romantične trenutke iz pariških restorana. Uskoro je uslijedila i Toskana, gdje su uživali razgledavajući umjetnost i kušajući lokalna vina.
No, europske metropole bile su samo uvertira. Par se uputio i na luksuzno putovanje u Dubai, a početkom 2026. godine tjednima su uživali na egzotičnom Baliju, odakle su stizali kadrovi koji su oduzimali dah.
Tišina na mrežama
Nakon mjeseci intenzivnog dijeljenja zajedničkih trenutaka, nastupio je nagli muk. Šime i Maja otkrili su da je njihovoj vezi došao kraj.