Od strasti na jahti do prekida: Ovako je izgledala ljubavna priča Šime Eleza i Maje Šuput

Vijest o prekidu jedne od najpraćenijih domaćih romansi odjeknula je javnim prostorom. Pjevačica Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno, čime je stavljena točka na intenzivnu ljubavnu priču koja je započela pod svjetlima reflektora i nastavila se na nekim od najljepših svjetskih destinacija

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Iako je kraj stigao, veza Šime Eleza i Maje Šuput ostat će upamćena po vrtlogu strasti, luksuznih putovanja i zajedničkih trenutaka koje su nesebično dijelili s javnošću. Prisjećamo se ključnih trenutaka veze koja je intrigirala, zabavljala i na kraju iznenadila mnoge.

Iskra na snimanju i ljeto koje je sve promijenilo

Sve je počelo u srpnju 2025. godine na snimanju spota za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Kemija između pjevačice i bivšeg Gospodina Savršenog bila je opipljiva od prvog trenutka. Iako su u početku svoj odnos pokušavali zadržati daleko od očiju javnosti, nije dugo trebalo da se glasine pretvore u stvarnost. Ubrzo su snimljeni u opuštenom druženju na jahti kod Brača, a potom i na večeri u jednom splitskom restoranu. Ti su prizori jasno dali do znanja da se između njih rađa nešto više od poslovne suradnje. Nakon toga, Maja i Šime postali su nerazdvojni, a njihovi profili na društvenim mrežama pretvorili su se u dnevnik njihove ljubavi.

icon-expand Maja Šuput, Šime Elez FOTO: YouTube

Svijet pod nogama: Od Pariza do Balija

Njihova je romansa bila sinonim za putovanja. Činilo se da par ne miruje, neprestano istražujući nove, egzotične lokacije. Jedno od najupečatljivijih putovanja bilo je ono u Pariz, grad koji simbolizira ljubav. Elegantno modno usklađeni, pozirali su ispred palače Versailles i dijelili romantične trenutke iz pariških restorana. Uskoro je uslijedila i Toskana, gdje su uživali razgledavajući umjetnost i kušajući lokalna vina.

icon-expand Šime Elez i Maja Šuput FOTO: Instagram

No, europske metropole bile su samo uvertira. Par se uputio i na luksuzno putovanje u Dubai, a početkom 2026. godine tjednima su uživali na egzotičnom Baliju, odakle su stizali kadrovi koji su oduzimali dah.

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