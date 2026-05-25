Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Od strasti na jahti do prekida: Ovako je izgledala ljubavna priča Šime Eleza i Maje Šuput

Vijest o prekidu jedne od najpraćenijih domaćih romansi odjeknula je javnim prostorom. Pjevačica Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno, čime je stavljena točka na intenzivnu ljubavnu priču koja je započela pod svjetlima reflektora i nastavila se na nekim od najljepših svjetskih destinacija

RTL.hr
25.05.2026 12:15

Iako je kraj stigao, veza Šime Eleza i Maje Šuput ostat će upamćena po vrtlogu strasti, luksuznih putovanja i zajedničkih trenutaka koje su nesebično dijelili s javnošću. Prisjećamo se ključnih trenutaka veze koja je intrigirala, zabavljala i na kraju iznenadila mnoge.

Iskra na snimanju i ljeto koje je sve promijenilo

Sve je počelo u srpnju 2025. godine na snimanju spota za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Kemija između pjevačice i bivšeg Gospodina Savršenog bila je opipljiva od prvog trenutka. Iako su u početku svoj odnos pokušavali zadržati daleko od očiju javnosti, nije dugo trebalo da se glasine pretvore u stvarnost. Ubrzo su snimljeni u opuštenom druženju na jahti kod Brača, a potom i na večeri u jednom splitskom restoranu. Ti su prizori jasno dali do znanja da se između njih rađa nešto više od poslovne suradnje. Nakon toga, Maja i Šime postali su nerazdvojni, a njihovi profili na društvenim mrežama pretvorili su se u dnevnik njihove ljubavi.

Maja Šuput, Šime Elez
Maja Šuput, Šime Elez FOTO: YouTube

Svijet pod nogama: Od Pariza do Balija

Njihova je romansa bila sinonim za putovanja. Činilo se da par ne miruje, neprestano istražujući nove, egzotične lokacije. Jedno od najupečatljivijih putovanja bilo je ono u Pariz, grad koji simbolizira ljubav. Elegantno modno usklađeni, pozirali su ispred palače Versailles i dijelili romantične trenutke iz pariških restorana. Uskoro je uslijedila i Toskana, gdje su uživali razgledavajući umjetnost i kušajući lokalna vina.

Šime Elez i Maja Šuput
Šime Elez i Maja Šuput FOTO: Instagram

No, europske metropole bile su samo uvertira. Par se uputio i na luksuzno putovanje u Dubai, a početkom 2026. godine tjednima su uživali na egzotičnom Baliju, odakle su stizali kadrovi koji su oduzimali dah.

Tišina na mrežama

Nakon mjeseci intenzivnog dijeljenja zajedničkih trenutaka, nastupio je nagli muk. Šime i Maja otkrili su da je njihovoj vezi došao kraj.

šime elez maja šuput gospodin savršeni šime i maja
Moglo bi te zanimati

Oglasio se i on! Nakon prekida s Majom Šuput, evo što je Šime Elez komentirao

Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno!

Kakav duo! Dario iz 'Farme' objavio fotografiju s 'Gospodinom Savršenim' Šimom, a opisom je nasmijao pratitelje

Šime Elez odradio pothvat za pamćenje: 'Kiša nas je uhvatila pet puta!'

Savršeni Šime i misica Laura u prvoj epizodi novog RTL-ovog kviza 'Tko bi rekao'

Ovo je dječak o kojem priča cijela Hrvatska! Znate li o kome je riječ?

Pročitaj na Net.hr
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'