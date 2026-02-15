Od vjenčanog prstenja do bolnih oproštaja! Što se sve dosad dogodilo u 'Gospodinu Savršenom'?

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', donijela je značajne promjene i uzbuđenja koja su gledatelje već od prve epizode prikovala uz male ekrane

Umjesto jednog, za ljubav se bore dva Gospodina Savršena, a radnja je izmještena na slikoviti grčki otok Kretu. Uz novo voditeljsko lice, RTL-ovog sportskog novinara i voditelja Marka Vargeka, sezona je ponudila koktel emocija, neočekivanih obrata i napetosti koja raste iz tjedna u tjedan. U središtu su priče dvojica naočitih muškaraca potpuno različitih karaktera: profesionalni rukometaš i poduzetnik Karlo Godec (26) te model Petar Rašić (30). Donosimo ključne trenutke koje su se dosad dogodile u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog'.

Susret iz prošlosti

Već je sami početak sezone donio iznenađenje koje nitko nije očekivao. Prilikom upoznavanja s djevojkama, Karlo je među kandidatkinjama prepoznao Helenu, djevojku koju poznaje iz prošlosti. Njihov ponovni susret pred kamerama bio je nabijen emocijama i zbunjenošću, odmah postavljajući pitanje hoće li im zajednička povijest biti prednost ili prepreka u nastavku natjecanja.

Nova pravila

Produkcija je ove godine uvela i novost u formatu, takozvane "brze spojeve", gdje su Petar i Karlo na temelju kratkih susreta i prvog dojma morali donositi brze odluke o eliminaciji i odlučiti koje četiri djevojke neće ući u vilu, a to su bile Narii, Marija, Lucija i Marija. To je znatno ubrzalo dinamiku i podiglo uloge, ne ostavljajući djevojkama previše prostora za kalkuliranje.

Karlo požalio zbog prve odluke

Već na samom početku Karlo je pokazao da odluke neće biti lake. Nakon što je Matei uskratio ružu na brzom spoju, priznao je kako možda nije postupio ispravno. "Ja bih joj najradije dao ružu, ali sam jednostavno odlučio da moram dati svima šansu", rekao je, no sumnja ga nije napuštala. U potezu koji je iznenadio sve, odlučio je ispraviti odluku i ipak joj pružiti priliku.

Smiljana izazvala prvu buru u vili

Prva večer pokazala je da borba za pažnju neće biti suptilna. Tijekom plesa Smiljana je vodom polila Petra, ali i djevojke oko njega, što je izazvalo niz reakcija. "Namjerno je to napravila", komentirala je Katarina, dok je Veselka zaključila: "Želi pažnju, to je njezino oružje." Petar je situaciju pokušao ublažiti šalom, no tenzije su već bile započele.

Nuša iznenadila Karla – vjenčanim prstenjem

Jedan od najneočekivanijih trenutaka prve večeri dogodio se kada je Nuša Karlu poklonila – dva vjenčana prstena. "Nemoj se uplašiti", rekla je kroz smijeh, objašnjavajući da time želi pokazati koliko je ozbiljna u svojoj namjeri. Karlo je priznao da to nije očekivao, ali potez je ostavio snažan dojam.

Prve bijele ruže

Petar je svoje prve bijele ruže dodijelio Moniki i Jeleni M., dok je Karlo ružama nagradio Mateu i Slovenku Kaju. Bijele ruže značile su priliku za prvi grupni spoj sezone. Posebno emotivan bio je Karlov razgovor s Kajom, tijekom kojeg su oboje otkrili teške životne priče. Spoj je pokazao da iza osmijeha stoje duboka iskustva i jasno definirani stavovi o ljubavi.

Nušina isprika i prve tenzije među djevojkama

Nuša je odlučila prekinuti ogovaranja i osobno se ispričati Anastasiji zbog riječi izrečenih iza njezinih leđa. Taj potez mnogi su doživjeli kao zrelu gestu, no atmosfera u vili već je bila podijeljena.

Prva ispadanja – vila se počela prazniti

Kako su epizode odmicale, stigle su i prve teške odluke. Karlo je morao birati između Rubine i Iane. Posljednju ružu dao je Iani, a Rubina je vilu napustila bez zadrške. "On će se kajati kad-tad. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene", poručila je, ostavši dosljedna sebi. Petar je posljednju ružu dao Veselki, čime je Manuela završila svoje putovanje. "Drago mi je što smo se upoznali, no hard feelings", rekla je, dok je Petar poručio da je divna djevojka, ali ne i njegov tip.

Katarina ispala nakon iskrenog razgovora

Na drugoj ceremoniji ruža, u Petrovom timu posljednje dvije dvjevojke bez ruže bile su Ana i Katarina. Djevojke su odlučile dati priliku Ani, koja je dobila tzv. divlju ružu. U oproštajnom razgovoru Petar je Katarini iskreno rekao da u njihovu odnosu vidi samo prijateljstvo. Ona je odluku prihvatila mirno i dostojanstveno.

U Karlovom timu odluka se vodila između Andree i Jelene G. Ružu je dobila Jelena, a Andrea je razočarano napustila vilu, poručivši Karlu da nema ukusa ni stila. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.