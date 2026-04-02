Odluka je pala! Petar poslao Antonelu kući, a ostavio Smiljanu

Petar je svoje odluke temeljio na podršci i borbenosti koju su djevojke pokazale. Njegove su ruže otišle djevojkama za koje je osjećao da su od početka bile tu za njega i borile se za njegovu naklonost. Posljednju ružu dodijelio je Smiljani, unatoč njihovom nedavnom "energetski čudnom" razgovoru. Priznao je da mu je na svoj, jedinstven način pokazala da joj je stalo.

Smiljana je ružu prihvatila uz svojstveni humor, poručivši Petru da za sada neće iskoristiti upaljač koji je ponijela, aludirajući na ranije šale o paljenju njegove kose.