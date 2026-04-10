Gospodin Savršeni

Oglasila se majka pobjednice Kaje nakon finala 'Gospodina Savršenog': 'Zaljubili su se odmah - to se ne može odglumiti'

Kaja je osvojila Karlovo srce u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a sada se emotivnom objavom oglasila i njezina majka

RTL.hr
10.04.2026 14:16

Finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' donijelo je rasplet koji su mnogi priželjkivali, Karlo je na kraju odabrao Kaju, a njihova ljubavna priča nastavila se i izvan kamera.

Nedugo nakon završetka showa, na društvenim mrežama oglasila se i Kajina majka, Ksenija Casar, koja je emotivnom objavom dala podršku svojoj kćeri i njezinu odabraniku.

"Ljubav nije uvijek savršena, ali je iskrena i jaka"

U svojoj objavi poručila je:

"Ljubav nije uvijek savršena, ali je iskrena i jaka."

Naglasila je koliko je ponosna na svoju kćer i njezin put kroz show:

"Ponosna sam na Kaju i Karla, koji su unatoč pritiscima i teškom početku ostali vjerni svojim osjećajima i jedno drugome."

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Zaljubili su se odmah"

Posebno je istaknula kako njihova povezanost nije prošla nezapaženo:

"Zaljubili su se odmah - to se moglo osjetiti u svakom pogledu, u načinu na koji su se dodirivali pogledom. Takvi trenuci su stvarni i kamere ih ne mogu lažirati."

Dodala je i kako ljudi često donose sudove bez da znaju pozadinu priče:

"Ljudi brzo sude, a da ne poznaju pozadinu."

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Majčinska podrška bez zadrške

Ksenija je poručila kako joj je najvažnija sreća njezine djece:

"Kao majka mogu reći samo jedno - najvažnija mi je sreća mojih kćeri. Ako su sretne, sve drugo nema težinu, bez obzira na mišljenja drugih."

Za Karla je imala i posebnu poruku:

"Karla sam upoznala i odličan je dečko - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš."

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ljubav koja je nastavila i izvan kamera

Podsjetimo, Kaja je u finalu osvojila Karlovo srce, a njihova priča, čini se, nije bila samo još jedna reality romansa. Ako je suditi po riječima njezine majke - riječ je o odnosu koji ima čvrste temelje i podršku najbližih.

karlo gospodin savršeni kaja gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?