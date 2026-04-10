Oglasila se majka pobjednice Kaje nakon finala 'Gospodina Savršenog': 'Zaljubili su se odmah - to se ne može odglumiti'

Kaja je osvojila Karlovo srce u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a sada se emotivnom objavom oglasila i njezina majka

Finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' donijelo je rasplet koji su mnogi priželjkivali, Karlo je na kraju odabrao Kaju, a njihova ljubavna priča nastavila se i izvan kamera. Nedugo nakon završetka showa, na društvenim mrežama oglasila se i Kajina majka, Ksenija Casar, koja je emotivnom objavom dala podršku svojoj kćeri i njezinu odabraniku.

"Ljubav nije uvijek savršena, ali je iskrena i jaka"

U svojoj objavi poručila je: "Ljubav nije uvijek savršena, ali je iskrena i jaka." Naglasila je koliko je ponosna na svoju kćer i njezin put kroz show: "Ponosna sam na Kaju i Karla, koji su unatoč pritiscima i teškom početku ostali vjerni svojim osjećajima i jedno drugome."

"Zaljubili su se odmah"

Posebno je istaknula kako njihova povezanost nije prošla nezapaženo: "Zaljubili su se odmah - to se moglo osjetiti u svakom pogledu, u načinu na koji su se dodirivali pogledom. Takvi trenuci su stvarni i kamere ih ne mogu lažirati." Dodala je i kako ljudi često donose sudove bez da znaju pozadinu priče: "Ljudi brzo sude, a da ne poznaju pozadinu."

Majčinska podrška bez zadrške

Ksenija je poručila kako joj je najvažnija sreća njezine djece: "Kao majka mogu reći samo jedno - najvažnija mi je sreća mojih kćeri. Ako su sretne, sve drugo nema težinu, bez obzira na mišljenja drugih." Za Karla je imala i posebnu poruku: "Karla sam upoznala i odličan je dečko - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš."

