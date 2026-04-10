Oglasila se majka pobjednice Kaje nakon finala 'Gospodina Savršenog': 'Zaljubili su se odmah - to se ne može odglumiti'

Finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' donijelo je rasplet koji su mnogi priželjkivali, Karlo je na kraju odabrao Kaju, a njihova ljubavna priča nastavila se i izvan kamera.
Nedugo nakon završetka showa, na društvenim mrežama oglasila se i Kajina majka, Ksenija Casar, koja je emotivnom objavom dala podršku svojoj kćeri i njezinu odabraniku.
"Ljubav nije uvijek savršena, ali je iskrena i jaka"
U svojoj objavi poručila je:
"Ljubav nije uvijek savršena, ali je iskrena i jaka."
Naglasila je koliko je ponosna na svoju kćer i njezin put kroz show:
"Ponosna sam na Kaju i Karla, koji su unatoč pritiscima i teškom početku ostali vjerni svojim osjećajima i jedno drugome."
"Zaljubili su se odmah"
Posebno je istaknula kako njihova povezanost nije prošla nezapaženo:
"Zaljubili su se odmah - to se moglo osjetiti u svakom pogledu, u načinu na koji su se dodirivali pogledom. Takvi trenuci su stvarni i kamere ih ne mogu lažirati."
Dodala je i kako ljudi često donose sudove bez da znaju pozadinu priče:
"Ljudi brzo sude, a da ne poznaju pozadinu."
Majčinska podrška bez zadrške
Ksenija je poručila kako joj je najvažnija sreća njezine djece:
"Kao majka mogu reći samo jedno - najvažnija mi je sreća mojih kćeri. Ako su sretne, sve drugo nema težinu, bez obzira na mišljenja drugih."
Za Karla je imala i posebnu poruku:
"Karla sam upoznala i odličan je dečko - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš."
Ljubav koja je nastavila i izvan kamera
Podsjetimo, Kaja je u finalu osvojila Karlovo srce, a njihova priča, čini se, nije bila samo još jedna reality romansa. Ako je suditi po riječima njezine majke - riječ je o odnosu koji ima čvrste temelje i podršku najbližih.