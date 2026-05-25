Oglasio se i on! Nakon prekida s Majom Šuput, evo što je Šime Elez komentirao

Domaća javnost doznala je za prekid jedne od medijski najpraćenijih veza na estradi. Pjevačica Maja Šuput otkrila je da je njezina veza s prošlogodišnjim RTL-ovim 'Gospodinom Savršenim', Splićaninom Šimom Elezom, završila.
Nakon ove objave, Šime Elez je povodom aktualnih vijesti dao kratku izjavu ekskluzivno za Net.hr te se osvrnuo na prekid ljubavne veze:
"Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", poručio je Šime za Net.hr, naglašavajući želju za privatnošću.
Razvoj njihove veze
Veza između pjevačice i diplomiranog marketinškog stručnjaka iz Splita od samog je početka privlačila zanimanje medija, dijelom i zbog razlike u godinama o kojoj se raspravljalo u javnosti. Šime Elez postao je poznat široj publici kao sudionik četvrte sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni".
Par je svoju romansu započeo prošle godine, a nakon što su vezu javno potvrdili, na društvenim mrežama povremeno su dijelili trenutke iz privatnog života, uključujući zajednička putovanja i posjete Šiminom rodnom Splitu. Zbog Majine prepoznatljivosti i Šiminog prijašnjeg televizijskog angažmana, njihovi su zajednički istupi redovito popunjavali domaće medijske stupce.
Kraj romanse u privatnosti
Iako su u javnosti djelovali skladno, par je odlučio krenuti odvojenim putevima. Nagađanja o prekidu pojavila su se nakon što su se prorijedile zajedničke objave na društvenim mrežama, što je u konačnici rezultiralo i službenom potvrdom o završetku veze.
Dok Maja Šuput nastavlja sa svojim redovitim glazbenim i poslovnim angažmanima, Šime Elez je svojom izjavom za Net.hr jasno dao do znanja da detalje o prekidu planira zadržati za sebe te se posvetiti vlastitim privatnim i poslovnim obvezama, dalje od medijske pozornosti.