Oglasio se i on! Nakon prekida s Majom Šuput, evo što je Šime Elez komentirao

Domaća javnost doznala je za prekid jedne od medijski najpraćenijih veza na estradi. Pjevačica Maja Šuput otkrila je da je njezina veza s prošlogodišnjim RTL-ovim 'Gospodinom Savršenim', Splićaninom Šimom Elezom, završila.

Nakon ove objave, Šime Elez je povodom aktualnih vijesti dao kratku izjavu ekskluzivno za Net.hr te se osvrnuo na prekid ljubavne veze:

"Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", poručio je Šime za Net.hr, naglašavajući želju za privatnošću.