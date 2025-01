Ogovaranju u vili nema kraja, djevojke nemaju milosti: 'Znači, glasale biste za nju'

''Ja mislim da se on nje boji'', komentirala je Marinela za Marinu, a Bojana se s njom složila. ''I ja mislim. Kad sam gledala njihov razgovor ostavila je loš prvi dojam. Nije trebala prilaziti na taj način: vuče, priča, unosi se u lice – nekako ne'', komentirala je Bojana.

Djevojke u vili su komentirale koja bi mogla napustiti show, to jest ne dobiti ružu pa je tako Bojana komentirala kako misli da bi to mogla biti Sarah, Maja ili Marina.

''Uvijek se svađa, mislim bez veze kad se uvijek može pronaći neki kompromis. Ona baš kad priča to radi na ružan način, ako njoj nitko ne odgovara, onda nije problem u nama već u njoj'', dodala je. ''Znači, vi kad bi glasale biste nju izbacile'', zaključila je Bojana.

Valentina smatra da Glorija ipak nije tako loša. ''Ona brzo reagira, ali se onda poslije smiri'', rekla je, a Bojana ipak misli da je uopće nepotrebno burno reagirati. ''Njezin karakter sve više dolazi do izražaja i ubit će je taj ego jer misli da je visoko, a kad to ne dođe do izražaja, ubije je frustracija'', objasnila je Bojana.

Dok su cure tako komentirale ostale djevojke Šime je Anu iznenadio slikanjem masline u prirodi, a čak su se i natjecali tko će je bolje naslikati. ''Poslije ćemo zajedno odlučiti tko je odradio bolji posao'', rekao je Šime Ani.

Show 'Gospodin Savršeni' pogledajte odmah na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'GOSPODINA SAVRŠENOG':