Okršaj Laure i Ane: 'Zabila se u mene – to samo još više pokazuje njezinu nesigurnost'

Ana je presretna došla sa spoja i prepričavala djevojkama kako joj je bilo, a otkrila je i da joj je ušla osa pod haljinu i ubola je. ''I Šime ju je morao izvaditi'', rekla je Ana i pokazala mjesto uboda na nozi.

''Jao, kakav džentlmen. Boli me briga, idem spavati. To je to, neću ih više ni slušati'', komentirala je sarkastično Laura i napustila druženje, a priznala je da se odmaknula od djevojaka kako ne bi čula nešto što joj ne bi sjelo. Ana pak misli da joj je svojim prepričavanjem spoja stavila ''sol na ranu''. ''Valjda njoj nije bilo toliko dobro jučer koliko je ona htjela i zato nije ništa otkrivala djevojkama'', komentirala je Ana koja je djevojkama i iskreno otkrila kako nije došlo do poljupca na spoju. Bojana je komentirala da tako i treba biti.