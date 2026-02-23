Emisije
Gospodin Savršeni

One su dvije fatalne crnke 'Gospodina Savršenog'! Zaludjele su i Petra i Karla

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' objavila je fotografiju s Anastasijom

RTL.hr
23.02.2026 11:00

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Soraya na Instagram je profilu objavila fotografiju s Anastasijom. "Dva anđela", poručila je Soraya u opisu. Inače, ove dvije atraktivne crnke oduševile su Petra i Karla. Soraya je u Petrovom timu, a Anastasia u Karlovom.

Podsjetimo, Petar je upravo Sorayu pozvao na prvi solo dejt u showu, a kemija između njih bila je vidljiva od prvog susreta. S druge strane, odnos između Anastasije i Karla krenuo je burno. Anastasia nije skrivala ljubomoru, što je Karlu zasmetalo, no nesuglasice su brzo riješili i njihov se odnos postupno stabilizira.

Anastasia i Soraya, Gospodin Savršeni
Anastasia i Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Sorayom

