One su dvije fatalne crnke 'Gospodina Savršenog'! Zaludjele su i Petra i Karla

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Soraya na Instagram je profilu objavila fotografiju s Anastasijom. "Dva anđela", poručila je Soraya u opisu. Inače, ove dvije atraktivne crnke oduševile su Petra i Karla. Soraya je u Petrovom timu, a Anastasia u Karlovom.

Podsjetimo, Petar je upravo Sorayu pozvao na prvi solo dejt u showu, a kemija između njih bila je vidljiva od prvog susreta. S druge strane, odnos između Anastasije i Karla krenuo je burno. Anastasia nije skrivala ljubomoru, što je Karlu zasmetalo, no nesuglasice su brzo riješili i njihov se odnos postupno stabilizira.