Opa! Miloš priznao da između Laure i njega postoji privlačnost: 'Ima tu neke kemije...'

Miloš i Laura uživali su uz zalazak sunca na spoju na plaži. Miloš je hranio Lauru, a priznao je da između njih postoji kemija. ''Ima tu neke kemije i privlačnosti, bilo je to sve lijepo na kraju'', priznao je Miloš misleći pritom na spoj, a upitao je Lauru što ona osjeća.

''Kako ti osjećaš energiju između nas? Imaš li neki osjećaj?'', upitao ju je Miloš. ''S obzirom na to da si ti već bila u nekoj situaciji'', pojasnio je pritom misleći na ljubljenje sa Šimom. Laura je na to odgovorila da je i on također bio u nekim situacijama.