Opa! Milošu nije svejedno, želi se boriti za Anu: 'Pokazao mi je da ima ozbiljne planove sa mnom'

Nakon grupnog spoja, Miloš je odlučio Anu pozvati na spoj nasamo. ''Što se događa između tebe i Šime?'', upitao je direktno Anu. Ana je otkrila kako se izgubilo nešto između njima, a iznenadilo ju je pitanje.

''Nisam mislila da će toliko brzo pitati jer je to baš ozbiljna tema, kao da mi je pokazao da on ima neke ozbiljnije planove sa mnom i da me stvarno želi odvesti na još koji spoj'', priznala je Ana.