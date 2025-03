Opa! Vanja ne gubi vrijeme: 'Volim ga uhvatiti za nogu i pomaziti sa štiklom...'

Šime je izveo Vanju na cjelodnevni spoj, a Vanja na večeri nije gubila vrijeme pa ga je tako svako malo dodirivala ispod stola.

''S obzirom na to u kakvim smo odnosima, u redu smo napredovali'', pričala je Vanja Šimi i pritom ga mazila po nozi ispod stola.

''Ne znam što će se događati i što će biti te kako ćeš me ti zvati na spojeve, koliko ćeš me zvati, ali do sada mi je bilo super s tobom'', rekla mu je.