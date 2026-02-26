Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'

Kao što je to već postalo uobičajeno u vili, djevojke su uz doručak i kavu komentirale najzanimljivije događaje iz prijašnjeg dana i čekale nove spojeve

RTL.hr
26.02.2026 10:19

Sofija misli da su se djevojke malo okrenule protiv Nuše, a Helena priznaje da zbog jučerašnje drame s njom - nije ugodna situacija u kući. Svi osjetimo da je tu nešto bilo", iskrena je Helena.

Od prvoga dana Anastasiju i mene gledaju kao prijetnju i zato nas baš i ne vole. Nije više u pitanju samo Karlo koji nam je pokazivao najviše pažnje, tu je sad i Petar koji to isto radi", kaže Nuša koja smatra da je to razlog napetosti u vili.

Masa, Soraya, Monika, Gospodin Savršeni
Masa, Soraya, Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sorayi se Karlo baš svidio, a i Helena razmišlja o njemu pa je tako Antoneli otkrila kako jedva čeka da se vrati u njegov tim jer ne osjeti to nešto s Petrom. Teška nam je ova pozicija. Trebaš dobiti ružu od nekoga da bi mogao ići nekome drugom", iskrena je Antonela.

Laru zanima kakva je to drama bila sinoć, a djevojke objašnjavaju da je svaka od njih iznijela svoje mišljenje za večerom da bi se na kraju porječkale Nuša i Antonela.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iskreno, nije mi žao, mislim da sam imala mjeru i nisam je htjela povrijediti, svakako sam htjela reći svoje mišljenje i stati na stranu koja je ispravna", kaže Antonela i nastavlja: Mislim da se za Nušu zna da je jako dobar reality igrač, ona ima iskustva u realityju pa joj se djevojke malo miču s puta."

Matea, Antonela, Kaja, Gospodin Savršeni
Matea, Antonela, Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Djevojkama je jako ugodno u Petrovu društvu, a Anastasia otvoreno kaže: Osjećam se pored njega jako opušteno. Neću zatvoriti vrata za možda građenje nečeg više od prijateljstva, ali zasad to gledam kao prijateljstvo."

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

gospodin savršeni 2025 nuša gospodin savršeni anastasia gospodin savršen
Moglo bi te zanimati

Karlo pao u drugi plan? Lara otvoreno priznala: 'Nikad nisam osjećala ovakvu konekciju kao s Petrom'

Anastasia više nije čvrsto uz Karla! 'Iskreno zbunjena sam. Nisam Petru zatvorila vrata do kraja'

Svi iznenađeni jer je ona ispala: 'Dečki su propustili najbolju priliku sezone, a Petar je baš kiksao'

Dvije djevojke šokirale Petra i odbile njegovu ružu: 'Sviđa mi se Karlo'

Prijateljstvo na rubu zbog izdaje: 'Povrijeđena sam jer sam je smatrala prijateljicom'

Jedna djevojka je morala otići iz showa 'Gospodin Savršeni'