Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Opet zajedno! Maja Šuput i Šime Elez proveli romantične trenutke na Korčuli i Pašmanu

'Gospodin Savršeni' Šime i Maja Šuput ponovno potaknuli nagađanja o svom odnosu

RTL.hr
12.08.2025 11:34

Maja Šuput i Šime Elez u posljednje vrijeme često putuju zajedno, a nove fotografije iz restorana uz more na Korčuli ponovno su potaknule nagađanja o njihovom odnosu. Ondje su ručali u društvu prijatelja, a zbog Majinog dolaska plesačice su izvele dodatnu točku na njezinu pjesmu Raj i pakao, kojoj se i sama pridružila na plesnom podiju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Priče o njihovoj mogućoj vezi krenule su još od snimanja spota za Majinu pjesmu Nisam ja za male stvari, u kojem je Šime gostovao. Od tada putuju zajedno, a navodno su viđeni i kako razmjenjuju nježnosti na jahti kod Brača. Na nastupu u Vodicama, prije izvođenja iste pjesme, Maja je publici poručila: "Šime, ova je za tebe."

Kako piše 24sata, Šime je bio i na Majinom koncertu u općini Tkon na Pašmanu, povodom Ribarskih noći. Promatrao ju je s obližnjeg balkona, a tijekom nastupa pjevačica je imala nezgodu s kostimom. "Treba mi jedna muška osoba koja će mi doći i dati majicu sa sebe, a ja njemu dam svoj grudnjak", rekla je Maja. Jedan gospodin joj je posudio košulju, a zauzvrat tražio da se njegova supruga i kćer fotografiraju sa Šimom, što je Maja i obećala. Na kraju večeri poručila je gospodinu da dođe na obližnji balkon – jedini u blizini pripadao je apartmanu u kojem je sjedio Šime. Nakon koncerta i Maja je otišla gore.

Maja Šuput, Šime Elez
Maja Šuput, Šime Elez FOTO: YouTube

Čitateljica tvrdi kako su se nakon nastupa Maja i Šime zadržali u društvu, te ih je vidjela kako se ljube i grle: "Svi smo morali proći tuda, izgleda da im nije smetalo. Nakon pola sata sjeli su u BMW i otišli u resort, gdje su sjedili na terasi."

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

POGLEDAJTE INTERVJU SA ŠIMOM NAKON SHOWA:

Maja Šuput Šime Elez Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Maja Š. iz 'Gospodina Savršenog' proslavila 27. rođendan, u uskoj haljini pokazala zavidnu figuru

Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Šime oduševio fotografijama s odmora, no neke pratitelje zanima samo jedno: 'Uživaj u životu'

Moglo bi te zanimati

Gospodin Savršeni Šime oduševio fotografijama s odmora, no neke pratitelje zanima samo jedno: 'Uživaj u životu'

Prva reakcija Šime za RTL.hr na prisne fotografije s Majom Šuput! 'Želim da vam svima bude kao meni'

Miloš otkrio što misli o suradnji Šime i Maje Šuput: 'Vrh je!'

Pogledajte 'vruće' kadrove Šime i Maje Šuput 'Gospodin Savršeni našao svoju savršenu'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' u glavnoj ulozi novog spota Maje Šuput! 'Teklo je s lakoćom'

Maja Šuput i Gospodin Savršeni oduševili zajedničkom fotografijom! Ona poručila: 'Pitajte ga sad'