Opet zajedno! Maja Šuput i Šime Elez proveli romantične trenutke na Korčuli i Pašmanu

Maja Šuput i Šime Elez u posljednje vrijeme često putuju zajedno, a nove fotografije iz restorana uz more na Korčuli ponovno su potaknule nagađanja o njihovom odnosu. Ondje su ručali u društvu prijatelja, a zbog Majinog dolaska plesačice su izvele dodatnu točku na njezinu pjesmu Raj i pakao, kojoj se i sama pridružila na plesnom podiju.

Priče o njihovoj mogućoj vezi krenule su još od snimanja spota za Majinu pjesmu Nisam ja za male stvari, u kojem je Šime gostovao. Od tada putuju zajedno, a navodno su viđeni i kako razmjenjuju nježnosti na jahti kod Brača. Na nastupu u Vodicama, prije izvođenja iste pjesme, Maja je publici poručila: "Šime, ova je za tebe."

Kako piše 24sata, Šime je bio i na Majinom koncertu u općini Tkon na Pašmanu, povodom Ribarskih noći. Promatrao ju je s obližnjeg balkona, a tijekom nastupa pjevačica je imala nezgodu s kostimom. "Treba mi jedna muška osoba koja će mi doći i dati majicu sa sebe, a ja njemu dam svoj grudnjak", rekla je Maja. Jedan gospodin joj je posudio košulju, a zauzvrat tražio da se njegova supruga i kćer fotografiraju sa Šimom, što je Maja i obećala. Na kraju večeri poručila je gospodinu da dođe na obližnji balkon – jedini u blizini pripadao je apartmanu u kojem je sjedio Šime. Nakon koncerta i Maja je otišla gore.