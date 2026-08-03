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Gospodin Savršeni

Otplovili u tirkiznu oazu: Pogledajte gdje su uživali Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog'

Nakon što su pratitelje oduševili treninzima, uređivanjem dvorišta i najavom morskih izazova, jedan od omiljenih parova iz 'Gospodina Savršenog' odlučio je spakirati stvari, uskočiti na brod i otploviti prema jednoj od najljepših morskih destinacija u Hrvatskoj

RTL.hr
03.08.2026 10:00

Na svojim su Instagram profilima Kaja i Karlo su podijelili čarobne kadrove s plovidbe uz kratku i uzbudljivu poruku u kojoj su najavili odlazak u nove ljetne avanture.

Tirkizni raj i nezaobilazni član posade

Njihova morska ruta vodila ih je do čuvene Plave lagune na Velikom Drveniku, gdje ih je dočekalo kristalno čisto, tirkizno more koje izgleda poput onog s najljepših svjetskih razglednica.

No, Karlo i Kaja na ovoj plovidbi nisu bili sami. Uz njih je bio i njihov vjerni četveronožni suputnik, psić Mile, koji je opčinjeno promatrao morsku pučinu s krme broda dok su se ispod njega presijavale morske dubine.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Najdraža posada na okup

Karlo je u jednom trenutku pozirao držeći psa u naručju, a Kaja je taj emotivni trenutak zabilježila kamerom i uz fotografiju dodala kratak opis u kojem je poručila da plovi sa svojom najdražom posadom.

Sudeći po osmijesima, tirkiznom moru i potpunom miru u kojem uživaju, Kaja i Karlo još su jednom dokazali da znaju kako stvoriti uspomene za pamćenje. Jedno je sigurno, njihovo ljeto iz snova tek je na vrhuncu.

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