Otplovili u tirkiznu oazu: Pogledajte gdje su uživali Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog'

Na svojim su Instagram profilima Kaja i Karlo su podijelili čarobne kadrove s plovidbe uz kratku i uzbudljivu poruku u kojoj su najavili odlazak u nove ljetne avanture.
Tirkizni raj i nezaobilazni član posade
Njihova morska ruta vodila ih je do čuvene Plave lagune na Velikom Drveniku, gdje ih je dočekalo kristalno čisto, tirkizno more koje izgleda poput onog s najljepših svjetskih razglednica.
No, Karlo i Kaja na ovoj plovidbi nisu bili sami. Uz njih je bio i njihov vjerni četveronožni suputnik, psić Mile, koji je opčinjeno promatrao morsku pučinu s krme broda dok su se ispod njega presijavale morske dubine.
Najdraža posada na okup
Karlo je u jednom trenutku pozirao držeći psa u naručju, a Kaja je taj emotivni trenutak zabilježila kamerom i uz fotografiju dodala kratak opis u kojem je poručila da plovi sa svojom najdražom posadom.
Sudeći po osmijesima, tirkiznom moru i potpunom miru u kojem uživaju, Kaja i Karlo još su jednom dokazali da znaju kako stvoriti uspomene za pamćenje. Jedno je sigurno, njihovo ljeto iz snova tek je na vrhuncu.