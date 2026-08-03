Otplovili u tirkiznu oazu: Pogledajte gdje su uživali Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog'

Na svojim su Instagram profilima Kaja i Karlo su podijelili čarobne kadrove s plovidbe uz kratku i uzbudljivu poruku u kojoj su najavili odlazak u nove ljetne avanture.

Njihova morska ruta vodila ih je do čuvene Plave lagune na Velikom Drveniku, gdje ih je dočekalo kristalno čisto, tirkizno more koje izgleda poput onog s najljepših svjetskih razglednica.

No, Karlo i Kaja na ovoj plovidbi nisu bili sami. Uz njih je bio i njihov vjerni četveronožni suputnik, psić Mile, koji je opčinjeno promatrao morsku pučinu s krme broda dok su se ispod njega presijavale morske dubine.