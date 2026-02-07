Neustrašive! Ove djevojke iz 'Gospodina Savršenog' se ne boje reći što misle

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' već od prvih epizoda ostavlja snažan dojam, a među kandidatkinjama se izdvaja skupina djevojaka koje se ne boje otvoreno izraziti svoje stavove i mišljenja

U vili 'Gospodina Savršenog', gdje se djevojke bore za naklonost Karla i Petra, neke su se posebno istaknule svojim hrabrim i izravnim pristupom, čak i kada to znači izazvati napetost ili sukob u vili.

Iva

Iva je jedna od prvih koje su se istaknule svojom energijom, samopouzdanjem i iskrenim pristupom. Beograđanka nije skrivala svoj interes prema Karlu na prvom brzom spoju, što joj je omogućilo da ostavi snažan prvi dojam. Međutim, Iva se nije bojala ni izraziti svoje sumnje prema ponašanju drugih djevojaka. Njezin komentar na Nušino i Anastasijino pomirenje izazvao je buru u vili: "Mislim da Anastasia igra neku igricu. Mislim da joj uopće nije do Karla, nego do pobjede i neke titule", izjavila je Iva, postavivši temelje za sumnju među ostalim djevojkama.

Anastasia

Anastasia također ne skriva što misli i jasno pokazuje koliko joj se Karlo sviđa. Iako njezini stavovi ponekad izazivaju različite reakcije među ostalim kandidatkinjama, Anastasia govori bez zadrške o tome što želi – i što ne želi – u ljubavi. Tijekom razgovora s Karlom, hrabro je priznala svoja nesigurnost: "Malo se bojim da nisi tu, možda iz nekih krivih namjera", povjerila se Karlu, objašnjavajući da je upravo taj strah razlog njezine povremene povučenosti. Ova iskrenost nije prošla nezapaženo, a Karlo je na to odgovorio s razumijevanjem, pokazujući da mu je drago što Anastasia nije imala strah izraziti svoja osjećanja. Unatoč njegovim toplim riječima, temeljna sumnja ostala je visjeti u zraku.

Nuša

Nuša se također istaknula svojim hrabrim pristupom, posebno kroz neočekivane geste poput poklanjanja vjenčanih prstena Karlu. Nakon prvog cocktail-partyja, Nuša je otvoreno priznala svoje greške i ispričala se Anastasiji za negativne komentare koje je izrekla. "Došla sam ti reći da sam jučer baš ružno pričala o tebi," izjavila je Nuša, objašnjavajući kako joj je sada zbog toga neugodno. Ispričala se i priznala da je dopuštala tuđa mišljenja da oblikuju njezin stav, pokazujući da nije boji se ispraviti svoje pogreške i suočiti se s posljedicama svojih riječi.

Katarina

Katarina je još jedna kandidatkinja koja se ne boji iznijeti svoje mišljenje. Već u prvim epizodama istaknula je svoje granice i stavove, pa čak i prozvala Petra na cocktail-partyju kad joj je zaboravio ime. Također, jasno je izrazila nezadovoljstvo Smiljaninom isprikom Petru zbog polijevanja vodom, jer je Smiljana, prema njezinom mišljenju, ispriku dala samo Petru, a ne i ostalim djevojkama koje su bile u toj situaciji.

Smiljana

Smiljana je, s druge strane, pokazala da zna kako se nametnuti svojom pojavom i humorom. Njezin pristup spoju s Petrom bio je direktan, a na brzom spoju Petar joj je ponudio ružu, koju je Smiljana u šali odbila, ostavivši Petra zatečenim. No, drama se nije tu zaustavila: na prvom cocktail-partyju Smiljana je vodom polila Petra i nekoliko drugih djevojaka. Smiljana nije smatrala potrebnim ispričati se zbog toga. "Nisam se ispričala zato što to nije moj karakter da se ja ispričavam", rekla je Smiljana, objašnjavajući kako je to bila samo "voda, osnovni sastojak ljudskog organizma" te da sve to radila u svrhu "jednog zdravog života".

Rubina

Rubina također ne skriva svoje mišljenje i nije se bojala prozvati Matea zbog toga što nije odmah dobila ružu od Karla. "Očekivala je da ćemo je bombardirati pitanjima, ali ne sviđa mi se što je nekad odvratna. Za razliku od nje, ja sam barem na tom prvom dejtu dobila tu prvu ružu dok je ona dobila tek poslije," izjavila je Rubina, jasno stavljajući do znanja svoje nezadovoljstvo.

