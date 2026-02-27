Ove su djevojke ovoga tjedna rekle zbogom 'Gospodinu Savršenom'

Svi su se oprostili od Ane, Ive, Iane i Marije, čije su priče u showu došle do svog kraja. U nastavku donosimo detalje o tome što je prethodilo njihovim ispadanjima, kao i reakcije koje su uslijedile.

Ana

Ana je bila prva koja je napustila Gospodina Savršenog prošlog tjedna. Nakon što je Petar odlučio biti potpuno iskren i rekao joj da među njima nije osjetio više od prijateljstva, Ana je napustila show prije ceremonije ruža. Petar je bio jasan – osjećao je samo prijateljsku povezanost. Bez odugovlačenja, Ana je odlučila da je bolje otići nego čekati nešto što nije imalo budućnost.

Iva

Iva je, s druge strane, imala dramatičan odlazak nakon što je Karlo odlučio suočiti je sa svojim sumnjama. Konflikt je eskalirao, a Iva je napustila show. Bio je to jedan od najburnijih trenutaka prošlog tjedna, koji nije ostavio nikoga ravnodušnim.

Iana

Iana je bila druga djevojka koju je Karlo poslao kući, nakon što nije osjetio "klik" koji bi bio potreban za nastavak njihovog upoznavanja. Iako je na ceremoniji ruža bila među posljednjima, Karlo je na kraju odlučio da Iana nije ta s kojom želi dalje graditi odnos. Odlazak Iane bio je emotivan, ali i prepun razumijevanja, a ona mu je na kraju ostavila pismo koje mu je napisala.

Maria

Na ceremoniji ruža, Maria je odbila ružu koju joj je Petar ponudio, što je bio šok za sve prisutne. Umjesto da prihvati priliku da ostane u showu, Maria je izrazila želju da se odrekne svoje šanse jer nije željela biti u vili bez svoje bliske prijateljice, Maše. Njena odluka je pokrenula lavinu događaja, jer je Marijina ruža, prema pravilima, bila ponuđena sljedećoj djevojci na redu – Maši, koja je gotovo napustila show.

