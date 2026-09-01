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Gospodin Savršeni

Ovo dosad nitko nije vidio! Kaja objavila trenutak s Karlom s Tenerifa: 'To je bilo na početku, pa sam ga mogla nagovoriti...'

Nakon što su po povratku s morskog odmora oduševili pratitelje kadrovima iz zagrebačke prirode i izdanim frizerskim transformacijama, Kaja Casar odgovarala je na pitanja svojih obožavatelja u sklopu nedjeljnog Q&A na Instagramu

RTL.hr
01.09.2026 07:00

Jednog od pratitelja zanimalo je ima li Kaja neku fotografiju ili video s Karlom Godecom koji do sada nigdje nisu javno objavili.

Kaja je odmah udovoljila znatiželji obožavatelja i iz privatne arhive izukla nikad viđenu snimku nastalu na Tenerifima u prosincu 2025. godine.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Tada sam ga još mogla nagovoriti"

Na kratkom videu vidi se dobro raspoloženi Karlo kako se spušta stepenicama, a Kaja je uz simpatične kadrove sa strastvenog putovanja objasnila i kakva se priča krije iza tog trenutka.

"12. mjesec 2025. na Tenerifima. To je još bilo na početku pa sam ga mogla nagovoriti da ide sa mnom u teretanu u nedjelju ujutro, haha", otkrila je Kaja uz smijeh.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Čini se kako su rani dani njihove romanse bili u znaku zajedničkih treninga i aktivnog odmora na egzotičnoj destinaciji, a ova neobjavljena snimka još je jednom potvrdila koliko je par od samog početka povezan i spreman na zajedničke avanture.

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Gospodin Savršeni

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