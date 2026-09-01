Ovo dosad nitko nije vidio! Kaja objavila trenutak s Karlom s Tenerifa: 'To je bilo na početku, pa sam ga mogla nagovoriti...'

Jednog od pratitelja zanimalo je ima li Kaja neku fotografiju ili video s Karlom Godecom koji do sada nigdje nisu javno objavili.
Kaja je odmah udovoljila znatiželji obožavatelja i iz privatne arhive izukla nikad viđenu snimku nastalu na Tenerifima u prosincu 2025. godine.
"Tada sam ga još mogla nagovoriti"
Na kratkom videu vidi se dobro raspoloženi Karlo kako se spušta stepenicama, a Kaja je uz simpatične kadrove sa strastvenog putovanja objasnila i kakva se priča krije iza tog trenutka.
"12. mjesec 2025. na Tenerifima. To je još bilo na početku pa sam ga mogla nagovoriti da ide sa mnom u teretanu u nedjelju ujutro, haha", otkrila je Kaja uz smijeh.
Čini se kako su rani dani njihove romanse bili u znaku zajedničkih treninga i aktivnog odmora na egzotičnoj destinaciji, a ova neobjavljena snimka još je jednom potvrdila koliko je par od samog početka povezan i spreman na zajedničke avanture.