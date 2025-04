On je Barbarin savršeni muškarac: 'Žene su jako podignule standarde, barem ja jesam'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Barbara je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila da je ona zaljubljena svaki dan i kakav je to savršeni muškarac za nju.

''Prvo moraš biti zaljubljen u sebe da bi nekoga i volio'', komentirala je i opisala idealnog muškarca. ''Mojeg savršenog muškarca nikada nećete naći u live na TikToku ili u Instagram lajkovima'', rekla je i objasnila zašto njezin budući muškarac neće imati društvene mreže.

''Nije to zbog neke ljubomore već smatram da niti jedan ozbiljan muškarac se ne bavi s tim stvarima, živi u stvarnom svijetu'', rekla je Barbara. ''Po meni je to možda neozbiljno, netko voli, netko ne – to je moja percepcija'', dodala je, a njezin savršeni muškarac je netko s kim je ona sigurna , tko je ne sputava i netko tko je razumije.