Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Ovo su djevojke koje su se najviše približile Petru i obilježile sezonu 'Gospodina Savršenog'

Donosimo pregled djevojaka koje su najviše obilježile Petrovu ljubavnu priču u showu

RTL.hr
16.07.2026 22:00

Petar Rašić tijekom posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' upoznao je niz djevojaka koje su se nadale da će upravo one osvojiti njegovo srce. Neke su od samog početka ostvarile posebnu povezanost s njim, druge su ga osvojile iskrenošću i spontanošću, a neke su do samoga kraja bile ozbiljne kandidatkinje za posljednju ružu.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Anastasia - djevojka koja je osvojila posljednju ružu

Od prvog susreta bilo je jasno da između Petra i Anastasije postoji posebna kemija. Njihovi spojevi bili su ispunjeni emocijama, a Petar nije skrivao koliko mu odgovara njezina smirenost, zrelost i način na koji razmišlja. Kako je sezona odmicala, njihova povezanost postajala je sve snažnija, zbog čega nije iznenadilo što je upravo njoj u finalu poklonio posljednju ružu.

Njihova se ljubavna priča nastavila i nakon završetka showa, no posljednjih dana ponovno su dospjeli u središte pozornosti nakon što je Anastasia potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika - favoritkinja brojnih gledatelja

Monika je od samog početka ostavljala dojam mirne, staložene i prirodne djevojke, zbog čega je brzo osvojila simpatije publike. S Petrom je gradila odnos bez velikih drama, a njihovi razgovori često su pokazivali da među njima postoji iskrena povezanost.

Dogurala je do samog finala i bila posljednja djevojka uz Anastasiju koja se borila za Petrovu posljednju ružu. Iako na kraju nije bila njegov izbor, mnogi su gledatelji vjerovali da bi upravo ona mogla osvojiti njegovo srce.

Petar i Monika, Gospodin Savršeni
Petar i Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Smiljana - kandidatkinja koja je izazivala najviše reakcija

Smiljana je bila jedna od najzapaženijih djevojaka sezone. Svojim temperamentom, iskrenošću i otvorenim stavovima često je bila u središtu zbivanja, a nije se bojala reći ono što misli.

Unatoč različitim izazovima tijekom showa, uspjela je razviti odnos s Petrom i izboriti mjesto među posljednjim kandidatkinjama. Gledatelji su je ili obožavali ili kritizirali, no malo tko je ostao ravnodušan na njezino sudjelovanje.

Smiljana i Petar, Gospodin Savršeni
Smiljana i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Antonela - spontana i uvijek nasmijana

Antonela je Petrovu pažnju privukla svojom vedrinom i pozitivnom energijom. Njihovi zajednički trenuci bili su opušteni, a često su pokazivali koliko im razgovor dolazi prirodno.

Iako nije stigla do samog kraja natjecanja, ostavila je dojam djevojke koja je iskreno pristupila cijelom iskustvu i pokazala da se iza osmijeha krije velika doza emocija.

Antonela i Petar, Gospodin Savršeni
Antonela i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Žaklina - povučena, ali odlučna

Za razliku od nekih drugih kandidatkinja, Žaklina nije bila među najglasnijima, no upravo je svojom smirenošću privukla Petrovu pažnju. Njihov odnos razvijao se postupno, bez velikih riječi i dramatike.

Svakim novim susretom pokazivala je više emocija, zbog čega je dugo ostala u borbi za njegovo srce i bila jedna od djevojaka koje su ostavile trag u sezoni.

Petar i Žaklina, Gospodin Savršeni
Petar i Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ljubavna priča koja je obilježila sezonu

Posljednja sezona 'Gospodina Savršenog' donijela je brojne emocije, neočekivane preokrete i ljubavne dileme, a upravo su ove djevojke ostavile najveći trag u Petrovu dijelu showa.

Neke su se s njim povezale već na prvim spojevima, druge su se izborile za njegovu pažnju kroz vrijeme, no svaka od njih na svoj je način obilježila sezonu i ostala u sjećanju gledatelja. Danas, kada je Petrov ljubavni život ponovno jedna od glavnih tema, mnogi se prisjećaju upravo kandidatkinja koje su se nekoć borile za njegovo srce.

petar rašić petar gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Gotovo je! Anastasia potvrdila prekid s Petrom: 'Odluka je bila moja, a razlog je...'

Nakon što je obrisao fotke s Anastasijom, Gospodin Savršeni Petar pokazao gdje je i što radi

Gospodin Savršeni Karlo o navodnom prekidu Petra i Anastasije: 'Očekivao sam ovo'

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno, izgledaju bolje nego ikada prije

Reakcije na šuškanja o prekidu Petra i Anastasije preplavile društvene mreže: 'Šteta, baš mi je žao'

Dok se šuška o prekidu Petra i Anastasije, ljubav Karla i Kaje cvjeta: 'Kako se on trudi da nam bude lijepo...'

Pročitaj na Net.hr
Borba s drogom, alkoholom i demonima: Ovo su najšokantnija izdanja legendarne Amy Winehouse
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde