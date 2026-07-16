Ovo su djevojke koje su se najviše približile Petru i obilježile sezonu 'Gospodina Savršenog'

icon-close

Petar Rašić tijekom posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' upoznao je niz djevojaka koje su se nadale da će upravo one osvojiti njegovo srce. Neke su od samog početka ostvarile posebnu povezanost s njim, druge su ga osvojile iskrenošću i spontanošću, a neke su do samoga kraja bile ozbiljne kandidatkinje za posljednju ružu.

icon-expand Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Anastasia - djevojka koja je osvojila posljednju ružu

Od prvog susreta bilo je jasno da između Petra i Anastasije postoji posebna kemija. Njihovi spojevi bili su ispunjeni emocijama, a Petar nije skrivao koliko mu odgovara njezina smirenost, zrelost i način na koji razmišlja. Kako je sezona odmicala, njihova povezanost postajala je sve snažnija, zbog čega nije iznenadilo što je upravo njoj u finalu poklonio posljednju ružu. Njihova se ljubavna priča nastavila i nakon završetka showa, no posljednjih dana ponovno su dospjeli u središte pozornosti nakon što je Anastasia potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj.

icon-expand Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika - favoritkinja brojnih gledatelja

Monika je od samog početka ostavljala dojam mirne, staložene i prirodne djevojke, zbog čega je brzo osvojila simpatije publike. S Petrom je gradila odnos bez velikih drama, a njihovi razgovori često su pokazivali da među njima postoji iskrena povezanost. Dogurala je do samog finala i bila posljednja djevojka uz Anastasiju koja se borila za Petrovu posljednju ružu. Iako na kraju nije bila njegov izbor, mnogi su gledatelji vjerovali da bi upravo ona mogla osvojiti njegovo srce.

icon-expand Petar i Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Smiljana - kandidatkinja koja je izazivala najviše reakcija

Smiljana je bila jedna od najzapaženijih djevojaka sezone. Svojim temperamentom, iskrenošću i otvorenim stavovima često je bila u središtu zbivanja, a nije se bojala reći ono što misli. Unatoč različitim izazovima tijekom showa, uspjela je razviti odnos s Petrom i izboriti mjesto među posljednjim kandidatkinjama. Gledatelji su je ili obožavali ili kritizirali, no malo tko je ostao ravnodušan na njezino sudjelovanje.

icon-expand Smiljana i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Antonela - spontana i uvijek nasmijana

Antonela je Petrovu pažnju privukla svojom vedrinom i pozitivnom energijom. Njihovi zajednički trenuci bili su opušteni, a često su pokazivali koliko im razgovor dolazi prirodno. Iako nije stigla do samog kraja natjecanja, ostavila je dojam djevojke koja je iskreno pristupila cijelom iskustvu i pokazala da se iza osmijeha krije velika doza emocija.

icon-expand Antonela i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Žaklina - povučena, ali odlučna

Za razliku od nekih drugih kandidatkinja, Žaklina nije bila među najglasnijima, no upravo je svojom smirenošću privukla Petrovu pažnju. Njihov odnos razvijao se postupno, bez velikih riječi i dramatike. Svakim novim susretom pokazivala je više emocija, zbog čega je dugo ostala u borbi za njegovo srce i bila jedna od djevojaka koje su ostavile trag u sezoni.

icon-expand Petar i Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ljubavna priča koja je obilježila sezonu