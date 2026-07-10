Ovo su najbolji trenuci osebujne Nuše u 'Gospodinu Savršenom': Mlada Slovenka odbila ružu, skrivala poljupce i opasno zavodila

Mlada Slovenka Nuša Šebjanič ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Nakon što je spakirala kofere i slovensku adresu zamijenila onom u luksuznom Dubaiju kako bi, kako sama kaže, konačno sebe stavila na prvo mjesto i pobjegla od svega, egzotični pijesak ipak je brzo zamijenila povratkom u rodnu Sloveniju.

No, domaća publika je ovu 20-godišnjakinju najviše zapamtila po potresima koje je izazivala u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Uporna, brutalno iskrena i uvijek spremna ići do kraja, Nuša je bila apsolutni vihor sezone snimane na sunčanoj Kreti. Dok se borila za naklonost rukometaša Karla Godeca, priuštila nam je trenutke koji se i danas prepričavaju.