'Pa jel' moguće ovo Bog me za sve stvoria': Kako Šime provodi jedan običan dan

Od romantičnog showa do novih životnih izazova, Šime Elez nastavlja privlačiti pažnju javnosti. Ovoga puta bivši RTL-ov 'Gospodin Savršeni' pokazao je kako izgleda njegov četvrtak, a dvije objave na Instagramu odmah su pobudile znatiželju pratitelja.
U prvom storiju objavio je selfie iz automobila uz kratki natpis "On my way to...?", ostavljajući pratitelje da nagađaju kamo se zaputio. Ubrzo nakon toga uslijedio je i drugi trenutak iz njegova, kako ga je sam opisao, "sasvim običnog četvrtka" – snimka iz dvorane za streljaštvo, koju je objavio i kao reel.
'Oružje nije igračka'
"Pa jel moguće ovo Bog me za sve stvoria", napisao je Šime uz objavu. U nastavku je dodao napomenu: Oružje nije igračka. Snimka je nastala na kontroliranom strelištu, uz stručni nadzor profesionalaca i prethodnu obuku o sigurnom rukovanju oružjem.
Splićanin je javnosti postao poznat kao glavni protagonist četvrte sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je privukao veliku pažnju gledatelja svojim šarmom i otvorenošću. Nakon izlaska iz showa Šime je nastavio biti jedno od prepoznatljivijih lica RTL-a, a pažnju javnosti privlači i svojim projektima izvan televizije.