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Gospodin Savršeni

'Pa jel' moguće ovo Bog me za sve stvoria': Kako Šime provodi jedan običan dan

Šime Elez ponovno je zagolicao maštu svojih pratitelja na društvenim mrežama. Bivši 'Gospodin Savršeni' podijelio je dva zanimljiva storija kojima je otkrio tek djelić svog dana

RTL.hr
04.09.2026 10:00

Od romantičnog showa do novih životnih izazova, Šime Elez nastavlja privlačiti pažnju javnosti. Ovoga puta bivši RTL-ov 'Gospodin Savršeni' pokazao je kako izgleda njegov četvrtak, a dvije objave na Instagramu odmah su pobudile znatiželju pratitelja.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

U prvom storiju objavio je selfie iz automobila uz kratki natpis "On my way to...?", ostavljajući pratitelje da nagađaju kamo se zaputio. Ubrzo nakon toga uslijedio je i drugi trenutak iz njegova, kako ga je sam opisao, "sasvim običnog četvrtka" – snimka iz dvorane za streljaštvo, koju je objavio i kao reel.

'Oružje nije igračka'

"Pa jel moguće ovo Bog me za sve stvoria", napisao je Šime uz objavu. U nastavku je dodao napomenu: Oružje nije igračka. Snimka je nastala na kontroliranom strelištu, uz stručni nadzor profesionalaca i prethodnu obuku o sigurnom rukovanju oružjem. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Splićanin je javnosti postao poznat kao glavni protagonist četvrte sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je privukao veliku pažnju gledatelja svojim šarmom i otvorenošću. Nakon izlaska iz showa Šime je nastavio biti jedno od prepoznatljivijih lica RTL-a, a pažnju javnosti privlači i svojim projektima izvan televizije.

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Gospodin Savršeni

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