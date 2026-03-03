Pao prvi poljubac sezone! Karlo i Kaja više ne skrivaju kemiju: 'Dobro se ljubi'

U središtu pozornosti našli su se Karlo i Kaja, čiji je odnos doživio značajan iskorak. Nakon grupnog spoja, Karlo je odlučio provesti ostatak večeri nasamo s Kajom, što je bio jasan znak njegove naklonosti. U romantičnoj atmosferi, priznao je kako se uz nju osjeća najopuštenije. "Rijetko s kim mogu baš tako biti svoj, a to je meni najbitnije", povjerio joj se Karlo, dodavši kako upravo Kaja trenutno ima prednost pred ostalim djevojkama.

Napetost između njih rasla je iz trenutka u trenutak, a na Karlovo pitanje što bi prvo učinila da nema kamera, Kaja je zagonetno odgovorila: "Mislim da to već znaš." Uskoro je uslijedio i prvi poljubac, koji je potvrdio snažnu kemiju. "Karlo se dobro ljubi", kratko je uz osmijeh prokomentirala Kaja, sretna što je njihov odnos prešao na novu razinu.