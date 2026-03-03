Pao prvi poljubac sezone! Karlo i Kaja više ne skrivaju kemiju: 'Dobro se ljubi'

U središtu pozornosti našli su se Karlo i Kaja, čiji je odnos doživio značajan iskorak. Nakon grupnog spoja, Karlo je odlučio provesti ostatak večeri nasamo s Kajom, što je bio jasan znak njegove naklonosti. U romantičnoj atmosferi, priznao je kako se uz nju osjeća najopuštenije. "Rijetko s kim mogu baš tako biti svoj, a to je meni najbitnije", povjerio joj se Karlo, dodavši kako upravo Kaja trenutno ima prednost pred ostalim djevojkama.
Napetost između njih rasla je iz trenutka u trenutak, a na Karlovo pitanje što bi prvo učinila da nema kamera, Kaja je zagonetno odgovorila: "Mislim da to već znaš." Uskoro je uslijedio i prvi poljubac, koji je potvrdio snažnu kemiju. "Karlo se dobro ljubi", kratko je uz osmijeh prokomentirala Kaja, sretna što je njihov odnos prešao na novu razinu.
Njihov razgovor nije stao samo na poljupcima. Otvorili su i ozbiljne teme o budućnosti, ponajviše o vezi na daljinu s obzirom na to da Kaja živi na Tenerifima. "Iskreno, sad vezu na daljinu si ne mogu baš zamisliti", priznala je, nagovijestivši kako bi se, ako njihova veza postane ozbiljna, bila spremna preseliti. Ipak, otkrila je i kako joj nedostaje obitelj te da bi joj povratak kući također bio opcija. "Bitno mi je više s kim sam, nego gdje sam", zaključila je, ostavljajući sva vrata otvorenima za zajedničku budućnost s Karlom.
Karlo joj je nakon romantičnog spoja dao ružu što znači da je Kaja sigurna na idućoj ceremoniji ruža.
