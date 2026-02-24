Emisije
Gospodin Savršeni

Pao prvi poljubac sezone! 'Rijetko s kim mogu baš tako biti svoj'

U novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' emocije se više ne mogu skrivati. Jedan solo spoj donosi trenutak koji podiže temperaturu u vili i označava važan iskorak u odnosu koji već neko vrijeme tinja

24.02.2026 07:00

U opuštenoj i romantičnoj atmosferi Savršeni priznaje kako se uz jednu kandidatkinju osjeća posebno – prirodno, bez zadrške i kalkulacija. "Rijetko s kim mogu baš tako biti svoj", govori joj, jasno dajući do znanja koliko mu znači ta povezanost.

Napetost raste iz minute u minutu, pogledi govore više od riječi, a pitanje što bi se dogodilo bez kamera otvara prostor za iskrene, ali i zavodljive odgovore. Uslijedit će poljubac koji potvrđuje snažnu kemiju i označava prvi veliki romantični iskorak ove sezone.

Show 'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

