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Gospodin Savršeni

Pao veliki korak u vezi! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' ispričala: 'Upoznala sam Karlovu obitelj'

Ljetni 'Q&A' na Kajinom profilu donio je pregršt zanimljivih detalja iz njezina privatnog života. Među brojnim pitanjima o ljetovanju i prijateljicama iz showa, jedno je posebno privuklo pažnju obožavatelja koji prate svaki korak ovog reality para

RTL.hr
28.06.2026 10:00

Radoznale pratitelje zanimalo je ono najvažnije: "Jesi upoznala Karlovu obitelj?".

Kaja nije bježala od odgovora, već je uz predivnu ljetnu fotografiju otkrila da je taj veliki korak već odavno iza njih te je javno podijelila svoje oduševljenje Karlovom obitelji.

"Cijela njegova familija je stvarno super", kratko je i emotivno poručila Kaja.

Ovim je odgovorom jasno stavila do znanja da u njihovom odnosu sve cvjeta te da ima potpunu podršku Karlovih najbližih.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Što se dogodilo s Antonelom?

Osim obiteljskih odnosa, Kaja je odgovorila i na pitanje koje već neko vrijeme muči gledatelje 'Gospodina Savršenog' – u kakvom je odnosu s Antonelom i zašto ih više ne viđamo zajedno. Kaja je objasnila da je u pitanju čista geografska udaljenost, a ne nikakva svađa.

"Čujemo se i dalje. Ali živimo dosta daleko jedna od druge pa se nikako ne uspijemo uloviti. Svaki put kad je ona bila u Zagrebu, ja sam bila negdje drugdje", iskreno je napisala, dodavši da su se nedavno u Umagu "fulale za samo jedan dan".

Dok par planira nastavak ljeta i odlazak na otok Brač, Kaja je usput otkrila i da Karla polako, ali sigurno, pokušava naučiti slovenski jezik. Sudeći po svemu, pred njima je uzbudljivo ljeto!

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