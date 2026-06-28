Pao veliki korak u vezi! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' ispričala: 'Upoznala sam Karlovu obitelj'

Radoznale pratitelje zanimalo je ono najvažnije: "Jesi upoznala Karlovu obitelj?".

Kaja nije bježala od odgovora, već je uz predivnu ljetnu fotografiju otkrila da je taj veliki korak već odavno iza njih te je javno podijelila svoje oduševljenje Karlovom obitelji.

"Cijela njegova familija je stvarno super", kratko je i emotivno poručila Kaja.

Ovim je odgovorom jasno stavila do znanja da u njihovom odnosu sve cvjeta te da ima potpunu podršku Karlovih najbližih.