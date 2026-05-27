Par iz 'Gospodina Savršenog' ulovljen u romantičnoj vožnji Zagrebom, Anastasia priznaje: 'On je muškarac kakvog sam oduvijek zamišljala pored sebe!'

Lijepo i sunčano vrijeme u Zagrebu izmamilo je brojne građane na otvoreno, a među njima nismo mogli ne primijetiti jedno od omiljenih televizijskih lica. Petar i Anastasia , par koji je privukao golemu pozornost javnosti tijekom sudjelovanja u popularnom reality showu 'Gospodin Savršeni' , iskoristili su slobodan dan za punjenje baterija u prirodi.

Umjesto formalnih večera i glamuroznih izlazaka, par se odlučio za potpuno ležernu varijantu. Anastasia je privlačila poglede u jednostavnoj, ali efektnoj kombinaciji – klasičnoj bijeloj majici i trapericama, dok je gradom odlučila upravljati na plavom zagrebačkom javnom biciklu.

S osmijehom na licu bilježila kadrove zagrebačke oaze, dok je Petar, u prepoznatljivom opuštenom crnom izdanju, bio zadužen za zajedničke selfije koji pršte kemijom.

Da među njima sve savršeno funkcionira, potvrdila je i sama Anastasia na svom Instagram profilu odgovarajući na pitanja znatiželjnih pratitelja. Otkrila je da ljubav cvjeta već "uskoro 7 mjeseci", kao i da su napravili veliki korak u vezi.

"Stvarno nam je prelijepo. Živimo zajedno, super funkcioniramo i baš sam sretna što ga imam. Nekako uz sve što smo prošli još više cijenim to što danas imamo", emotivno je priznala Anastasia.