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Gospodin Savršeni

Par iz 'Gospodina Savršenog' ulovljen u romantičnoj vožnji Zagrebom, Anastasia priznaje: 'On je muškarac kakvog sam oduvijek zamišljala pored sebe!'

Iako smo ih navikli gledati pod svjetlima reflektora i u dramatičnim televizijskim okolnostima, par je dokazao da su im najdraži oni najjednostavniji, zajednički trenuci

RTL.hr
27.05.2026 10:00

Lijepo i sunčano vrijeme u Zagrebu izmamilo je brojne građane na otvoreno, a među njima nismo mogli ne primijetiti jedno od omiljenih televizijskih lica. Petar i Anastasia, par koji je privukao golemu pozornost javnosti tijekom sudjelovanja u popularnom reality showu 'Gospodin Savršeni', iskoristili su slobodan dan za punjenje baterija u prirodi.

Biciklom uz jezero i život pod istim krovom

Umjesto formalnih večera i glamuroznih izlazaka, par se odlučio za potpuno ležernu varijantu. Anastasia je privlačila poglede u jednostavnoj, ali efektnoj kombinaciji – klasičnoj bijeloj majici i trapericama, dok je gradom odlučila upravljati na plavom zagrebačkom javnom biciklu.

S osmijehom na licu bilježila kadrove zagrebačke oaze, dok je Petar, u prepoznatljivom opuštenom crnom izdanju, bio zadužen za zajedničke selfije koji pršte kemijom.

Da među njima sve savršeno funkcionira, potvrdila je i sama Anastasia na svom Instagram profilu odgovarajući na pitanja znatiželjnih pratitelja. Otkrila je da ljubav cvjeta već "uskoro 7 mjeseci", kao i da su napravili veliki korak u vezi.

"Stvarno nam je prelijepo. Živimo zajedno, super funkcioniramo i baš sam sretna što ga imam. Nekako uz sve što smo prošli još više cijenim to što danas imamo", emotivno je priznala Anastasia.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kakav je Petar kad se ugase kamere?

Mnoge je zanimalo je li se Petar promijenio nakon završetka showa i kakav je zapravo iza zatvorenih vrata.

"Ne bih rekla da se promijenio, više bih rekla da sad imam priliku upoznati neke njegove strane i osobine koje se jednostavno pokažu kad si s osobom koju voliš. Isto kao i ja njemu", objasnila je i dodala što ju je najviše osvojilo: "Njegova brižnost i način na koji voli. Jednostavno, muškarac kakvog sam oduvijek zamišljala pored sebe."

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram
Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Skrivanje od javnosti i poštovanje pravila

S obzirom na stroga pravila televizijskih formata, par je morao mjesecima tajiti svoju romansu prije nego što je finale prikazano na malim ekranima. Anastasia se prisjetila tog izazovnog razdoblja koje su proveli upravo u glavnom gradu.

"Vrijeme tijekom emitiranja proveli smo u Zagrebu i naravno da smo bili dosta ograničeni jer nismo smjeli zajedno izlaziti u javnost, ali meni osobno i to nije toliko smetalo jer mi je sama činjenica da sam imala priliku proživjeti cijelo to razdoblje emitiranja zajedno s njim stvarno puno značila. Jednostavno smo poštovali pravila i čekali kraj."

Čekanje se, sudeći po svemu, itekako isplatilo. Nema sumnje da je Zagreb dobio svoj novi omiljeni ljubavni par, a sudeći po najnovijim fotkama iz prirode – njihova bajka tek počinje!

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