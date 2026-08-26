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Gospodin Savršeni

Petar bez oklijevanja priznao: Anastasia mu je zapela za oko i prije nego što su izmijenili prve riječi

RTL.hr
26.08.2026 10:00

U popularnom Instagram izazovu odlučili su testirati iskrenost svoje veze, odgovarajući na škakljiva pitanja tako što naprave korak unazad ako je odgovor potvrdan. 

Prvi dojmovi i priznanja iza kamera

Igru je započela Anastasia s pitanjem koje seže na sam početak njihove romanse. "Napravi korak nazad ako sam ti se sviđala prije nego što smo prvi put pričali", izazvala je Petra, koji je bez oklijevanja napravio korak unazad i time potvrdio da su simpatije postojale i prije prve izgovorene riječi.

No, atmosfera je brzo postala napetija kada je Petar preuzeo inicijativu. Postavio je pitanje koje je mnoge zanimalo još od dana showa: "Napravi korak nazad ako si me vrijeđala u showu, jesi li nešto ružno pričala za mene". "Misliš, van kamera?", upitala je Anastasia za pojašnjenje. Nakon kratkog promišljanja, i Anastasia je napravila korak unazad, priznajući tako da iza kamera nije uvijek sve bilo idilično. 

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pitanje koje je otkrilo sve

Vrhunac izazova dogodio se kada je Anastasia postavila najteže pitanje do sada. "Napravi korak nazad ako bi ti život bio lakši bez mene", upitala je izravno.

Uslijedila je tišina, a zatim je Petar napravio korak unazad. Tim je potezom priznao da bi mu život bez nje možda bio jednostavniji i mirniji, što je na prvu moglo zvučati poražavajuće. 

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ipak, Petar je odmah potom razjasnio svoj odgovor i dao mu potpuno novi smisao. Na Anastasijinu konstataciju da bi mu život bez nje bio lakši, dodao je ključnu rečenicu: "Zašto? Zato što bi bilo dosadno". Svoj je zaključak zaokružio toplim riječima: "Ovako je lijep".

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ovim su potezom potvrdili da je njihova veza sve samo ne jednostavna, ali upravo u toj kompleksnosti i strasti leži njezina ljepota. Njihova spremnost da priznaju i teže istine pred tisućama pratitelja samo je još jednom dokazala zašto su jedan od najpopularnijih reality parova. 

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Gospodin Savršeni

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