Petar bez oklijevanja priznao: Anastasia mu je zapela za oko i prije nego što su izmijenili prve riječi

U popularnom Instagram izazovu odlučili su testirati iskrenost svoje veze, odgovarajući na škakljiva pitanja tako što naprave korak unazad ako je odgovor potvrdan.

Igru je započela Anastasia s pitanjem koje seže na sam početak njihove romanse. "Napravi korak nazad ako sam ti se sviđala prije nego što smo prvi put pričali", izazvala je Petra, koji je bez oklijevanja napravio korak unazad i time potvrdio da su simpatije postojale i prije prve izgovorene riječi.

No, atmosfera je brzo postala napetija kada je Petar preuzeo inicijativu. Postavio je pitanje koje je mnoge zanimalo još od dana showa: "Napravi korak nazad ako si me vrijeđala u showu, jesi li nešto ružno pričala za mene". "Misliš, van kamera?", upitala je Anastasia za pojašnjenje. Nakon kratkog promišljanja, i Anastasia je napravila korak unazad, priznajući tako da iza kamera nije uvijek sve bilo idilično.