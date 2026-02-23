Emisije
Gospodin Savršeni

Petar bez zadrške priznao jednoj kandidatkinji: 'Nisi moj tip djevojke'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi uzbudljive trenutke, duboke razgovore i neočekivane obrate

RTL.hr
23.02.2026 09:00

U vili je atmosfera napeta, a Petar mora donijeti tešku odluku koja će utjecati na daljnji tijek showa. Dok se sve djevojke natječu za njegovu pažnju, jedna od njih suočit će se s istinom koja će je zateći.

Petar je, u iskrenom razgovoru s jednom kandidatkinjom, bez ustručavanja iznio svoje mišljenje o njoj. "Da budem iskren, nisi neki moj tip djevojke. Vrlo si lijepa, ali osjećam kao da si povučena", rekao joj je.

Matea i Sofija, Gospodin Savršeni
Matea i Sofija, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

O kojoj je djevojci riječ, doznajte u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'!

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

