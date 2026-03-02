Petar bez zadrške priznao Matei: 'Da budem iskren, nisi neki moj tip djevojke'

Spojevi su otvorili i neka od najdubljih pitanja o ljubavi i partnerskim odnosima. U razgovoru između djevojaka, Matea je otkrila svoj strah od prepuštanja osjećajima. "Trebam neki osjećaj sigurnosti prije zaljubljivanja", priznala je, na što su je druge djevojke potaknule na hrabrost. "Ponekad neka osoba vrijedi da te povrijedi. Nisi stara 70 godina. Možda propuštaš priliku koja je stvorena za tebe", rekla je Nuša , ističući kako je ljubav uvijek rizik.

Ipak, nisu svi razgovori završili s osjećajem optimizma. Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je spoj na kojem je Matea hrabro pitala Petra bi li je ikada primijetio u stvarnom životu. Njegov odgovor bio je izravan i za mnoge šokantan. "Da budem iskren, nisi neki moj tip djevojke. Vrlo si lijepa, ali osjećam kao da si povučena", rekao joj je.

Iako je razgovor bio neugodan, Matea je kasnije priznala: "Potvrdila su se sva moja očekivanja. Da nismo ovdje, Petar i ja vjerojatno ne bi nikad razgovarali."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.