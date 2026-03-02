Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Petar bez zadrške priznao Matei: 'Da budem iskren, nisi neki moj tip djevojke'

Matea je ostalim djevojkama otvoreno rekla da njoj treba duže vremena da se zaljubi

RTL.hr
02.03.2026 22:30

Spojevi su otvorili i neka od najdubljih pitanja o ljubavi i partnerskim odnosima. U razgovoru između djevojaka, Matea je otkrila svoj strah od prepuštanja osjećajima. "Trebam neki osjećaj sigurnosti prije zaljubljivanja", priznala je, na što su je druge djevojke potaknule na hrabrost. "Ponekad neka osoba vrijedi da te povrijedi. Nisi stara 70 godina. Možda propuštaš priliku koja je stvorena za tebe", rekla je Nuša, ističući kako je ljubav uvijek rizik.

Suočavanje s istinom

Ipak, nisu svi razgovori završili s osjećajem optimizma. Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je spoj na kojem je Matea hrabro pitala Petra bi li je ikada primijetio u stvarnom životu. Njegov odgovor bio je izravan i za mnoge šokantan. "Da budem iskren, nisi neki moj tip djevojke. Vrlo si lijepa, ali osjećam kao da si povučena", rekao joj je.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iako je razgovor bio neugodan, Matea je kasnije priznala: "Potvrdila su se sva moja očekivanja. Da nismo ovdje, Petar i ja vjerojatno ne bi nikad razgovarali."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 petar gospodin savršeni matea gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Maria iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Spakirala sam kofere prije ceremonije i nisam požalila što sam odbila ružu'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da je prijateljstvo s Nušom i dalje postojano: 'I nakon svega biramo jedna drugu'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala dečka! Objavila zabavni video na TikToku i otkrila tajne njihove veze

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila s kojim se djevojkama viđa nakon showa. Podijelila prekrasne fotke

Sukob na grupnom spoju! 'Ako glumiš žrtvu, sad ćeš i biti jedna'

Prijateljice na rubu sukoba zbog Petra i Karla! 'Osjećam se izdano'