Petar bez zadrške za RTL.hr: 'Na početku showa sam bio zbunjen, a što se tiče ljubomore među djevojkama...'

Nakon napetih epizoda i brojnih emotivnih trenutaka, Gospodin Savršeni Petar za RTL.hr otvoreno je progovorio o svojim prvim dojmovima u showu, odnosima s djevojkama i izazovima koje nosi potraga za ljubavlju pred kamerama

Gospodin Savršeni Petar je otkrio kako se osjećao pri samom ulasku među kandidatkinje, jesu li mu draži grupni ili solo spojevi, kako donosi odluke na cocktail-partyjima te koliko su mu teško padala izbacivanja. Komentirao je i dinamiku s Monikom, Majom, Smiljanom i Žaklinom, ali i priznao kako se nosio s ljubomorom u vili.

Kako bi danas opisao svoj početni osjećaj u showu? Je li ti bilo izazovno nositi se s toliko ženske energije?

Jedino je taj prvi taj ulazak bio izazovniji s obzirom na to da su sve djevojke bile na jednome mjestu, one koje znaš i koje ne. Ali dobro, čim smo ušli i pridružili im se, atmosfera je bila super. Same su djevojke pridonijele tome da se svi lijepo osjećamo i zabavimo.

icon-expand Monika, Smiljana i Petar FOTO: RTL

Na grupnim dejtovima često je više dinamike nego na solo spojevima - što ti je draže i zašto? Osjećaš li da bolje upoznaš djevojke u grupi ili u jedannajedan situacijama?

Jedno i drugo mi se svidjelo, na grupnim sam se spojevima više osjećao kao da se društvo okupilo, haha. Iako na grupnim spojevima ne možeš pružiti previše pažnje, cool je atmosfera jer se svi zabavljamo i kroz svu tu zabavu - i bolje upoznajemo. Solo spojevi bili su više intimniji, imaš priliku bolje upoznati tu osobu i svu pažnju posvetiti samo njoj.

U početnim epizodama si dosta pažnje poklanjao Moniki, što te najviše privuklo kod nje?

Trudim se svima podjednako poklanjati pažnju. Opet, ako sam osjetio da nekoj djevojci nisam posvetio dovoljno pažnje na cocktail partyju, onda sam je izveo jedan na jedan. Svaka je djevojka imala nešto posebno što mi je zapalo za oko.

icon-expand Petar i Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako komentiraš Smiljanu i njezin smisao za humor? Kako bi opisao svoju komunikaciju s njom?

U početku sam bio malo zbunjen, ali poslije nekoliko razmijenjenih rečenica, shvatio sam njezin smisao za humor. Smiljana ima nešto drukčije što mi se svidjelo i kako smo se bolje upoznavali, bilo je sve zabavnije.

Koji spoj ti je na početku showa bio najzanimljiviji i zašto?

Svaki je bio poseban - ne zbog lokacije nego djevojaka. Svaka je pokazala nešto drugačije od prethodne, svaka je izdvajala na svoj način. Svaki mi je spoj, bez obzira na lokaciju, bio zanimljiv i poseban i djevojke su zaslužne za to.

icon-expand Petar i Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako bi opisao svoj odnos s Majom, što te najviše privuklo kod nje?

Maja je osoba koja uvijek ima nešto reći i uvijek to iznosi kroz zabavu i neku pozitivu. Uvijek je lijepo biti u društvu takvih osoba.

Kako si se osjećao u trenutku kada je Žaklina prekinula tvoj grupni dejt s djevojkama? Je li ti kasnije bilo žao zbog tvoje reakcije?

Osjećao sam se zbunjeno zato što to nisam očekivao. Reagirao sam na način koji sam mislim da je najpravedniji, a kasnije smo Žaklina i ja popričali, mislim da smo se lijepo upoznali i da je ostatak večeri dobro prošao.

icon-expand Soraya i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako si osjećao na cocktail-partyjima? Kako si donosio odluku kome ćeš tu večer pokloniti pažnju?

Gledao sam da pozovem djevojku s kojom možda imam neke nerazjašnjene stvari, a nekad sam imao dojam da nisam dovoljno pažnje pružio nekome. Nekad možda zato što mi je društvo neke djevojke odgovaralo na prethodnom spoju pa sam sam to htio dati do znanja. Ima dosta razloga, nije to sada tako jednostavno.

Koliko su ti teško padala izbacivanja?

U početku mi je bilo teže, a kako vrijeme prolazi, znaš s kim imaš nešto s kim ne, i to i djevojke sigurno osjećaju.

icon-expand Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako si se nosio s ljubomorom među djevojkama?

Nisam obraćao pažnju na to.

