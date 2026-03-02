Petar dobio tešku odluku i izbacio Mateu! Ona mu poručila: 'Draže mi je da ispadam od tebe nego od Karla'

Posljednje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Matea i Helena. Na kraju je posljednju ružu dobila Helena.

Matea, koja je napustila show nakon što joj Petar nije uručio ružu, otišla je s ponosom i odanošću sebi. "Ponosna sam na sebe što sam ovdje došla i što sam ostala onakva kakva jesam i vjerna sebi cijelo vrijeme", izjavila je, ističući kako joj je važnije ostati autentična nego ostati u showu pod bilo kakvim uvjetima. Matea je bila iskrena prema Petru, priznajući da ne vidi budućnost s njim i smatrajući njegovu odluku ispravnom. "Draže mi je da ispadam od tebe nego od Karla", rekla mu je, pokazujući da odlazak na vlastite uvjete predstavlja pobjedu.