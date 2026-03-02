Emisije
Gospodin Savršeni

Petar dobio tešku odluku i izbacio Mateu! Ona mu poručila: 'Draže mi je da ispadam od tebe nego od Karla'

Gospodin Savršeni Petar morao je izbaciti jednu djevojku iz Karlova tima

RTL.hr
02.03.2026 23:00

Posljednje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Matea i Helena. Na kraju je posljednju ružu dobila Helena.

Matea, koja je napustila show nakon što joj Petar nije uručio ružu, otišla je s ponosom i odanošću sebi. "Ponosna sam na sebe što sam ovdje došla i što sam ostala onakva kakva jesam i vjerna sebi cijelo vrijeme", izjavila je, ističući kako joj je važnije ostati autentična nego ostati u showu pod bilo kakvim uvjetima. Matea je bila iskrena prema Petru, priznajući da ne vidi budućnost s njim i smatrajući njegovu odluku ispravnom. "Draže mi je da ispadam od tebe nego od Karla", rekla mu je, pokazujući da odlazak na vlastite uvjete predstavlja pobjedu.

Matea, Gospodin Savršeni
Matea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Njezine posljednje riječi nisu se odnosile na propuštene prilike, već na prijateljice koje ostavlja iza sebe. "Kaja i Antonela mi ostaju u najljepšem sjećanju ovdje", priznala je Matea u suzama, naglašavajući koliko su vrijedne veze koje je stvorila u vili.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

