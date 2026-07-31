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Gospodin Savršeni

Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno nerazdvojni: U Zadru ju je dočekalo posebno iznenađenje

Par iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' ovih je dana zajedno u Anastasijinu rodnom Zadru, odakle su podijelili niz zajedničkih trenutaka, a Petar ju je iznenadio i prekrasnim buketom cvijeća

RTL.hr
31.07.2026 09:00

Anastasia je na Instagram pričama podijelila video na kojem zajedno s Petrom šeta zadarskom rivom. Oboje nisu skidali osmijeh s lica, a dobro raspoloženje bilo je vidljivo na svakom kadru. Petar u rukama drži veliki buket cvijeća, dok Anastasia iza njega nasmijano prati svaki njegov korak. Romantična gesta nije promaknula njihovim pratiteljima, koji su posljednjih dana s velikim zanimanjem pratili razvoj njihove ljubavne priče.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav ponovno cvjeta

Da su ponovno sretni zajedno potvrđuje i Petrova najnovija objava na Instagramu. Podijelio je zajedničke fotografije s Anastasijom snimljene uz more u Zadru, a par je pozirao zagrljen u zalasku sunca.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a pratitelji su im u komentarima poželjeli puno sreće i poručili da ih je lijepo ponovno vidjeti zajedno.

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Osmijesi govore više od riječi

Čini se da je upravo Zadar bio idealno mjesto za novi početak njihove ljubavne priče. Šetnja uz more, zajedničke fotografije i buket cvijeća koji joj je Petar poklonio pokazali su da iza sebe žele ostaviti turbulentno razdoblje.

Sudeći prema njihovim posljednjim objavama, Petar i Anastasia ponovno uživaju jedno u drugome, a osmijesi koje nisu skidali s lica najbolji su pokazatelj da je njihova ljubav dobila novu priliku.

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