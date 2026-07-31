Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno nerazdvojni: U Zadru ju je dočekalo posebno iznenađenje

Anastasia je na Instagram pričama podijelila video na kojem zajedno s Petrom šeta zadarskom rivom. Oboje nisu skidali osmijeh s lica, a dobro raspoloženje bilo je vidljivo na svakom kadru. Petar u rukama drži veliki buket cvijeća, dok Anastasia iza njega nasmijano prati svaki njegov korak. Romantična gesta nije promaknula njihovim pratiteljima, koji su posljednjih dana s velikim zanimanjem pratili razvoj njihove ljubavne priče.

Da su ponovno sretni zajedno potvrđuje i Petrova najnovija objava na Instagramu. Podijelio je zajedničke fotografije s Anastasijom snimljene uz more u Zadru, a par je pozirao zagrljen u zalasku sunca.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a pratitelji su im u komentarima poželjeli puno sreće i poručili da ih je lijepo ponovno vidjeti zajedno.