Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno nerazdvojni: U Zadru ju je dočekalo posebno iznenađenje

Anastasia je na Instagram pričama podijelila video na kojem zajedno s Petrom šeta zadarskom rivom. Oboje nisu skidali osmijeh s lica, a dobro raspoloženje bilo je vidljivo na svakom kadru. Petar u rukama drži veliki buket cvijeća, dok Anastasia iza njega nasmijano prati svaki njegov korak. Romantična gesta nije promaknula njihovim pratiteljima, koji su posljednjih dana s velikim zanimanjem pratili razvoj njihove ljubavne priče.
Ljubav ponovno cvjeta
Da su ponovno sretni zajedno potvrđuje i Petrova najnovija objava na Instagramu. Podijelio je zajedničke fotografije s Anastasijom snimljene uz more u Zadru, a par je pozirao zagrljen u zalasku sunca.
Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a pratitelji su im u komentarima poželjeli puno sreće i poručili da ih je lijepo ponovno vidjeti zajedno.
Osmijesi govore više od riječi
Čini se da je upravo Zadar bio idealno mjesto za novi početak njihove ljubavne priče. Šetnja uz more, zajedničke fotografije i buket cvijeća koji joj je Petar poklonio pokazali su da iza sebe žele ostaviti turbulentno razdoblje.
Sudeći prema njihovim posljednjim objavama, Petar i Anastasia ponovno uživaju jedno u drugome, a osmijesi koje nisu skidali s lica najbolji su pokazatelj da je njihova ljubav dobila novu priliku.