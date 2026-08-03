Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' žive svoju ljubavnu bajku: Video s Jadrana izgleda kao scena iz filma

Ovoga puta Anastasia je na Instagramu objavila video s ljetovanja na Jadranu koji izgleda kao kadar iz romantičnog filma.
Petar ju nosio u naručju
Na snimci Petar bezbrižno nosi Anastasiju u naručju dok zajedno uživaju uz more. Oboje nisu skidali osmijeh s lica, a njihov razigrani trenutak pokazao je koliko uživaju u zajedničkom društvu.
Anastasija je za ovu priliku odabrala crno-bijelu pletenu haljinu, dok je Petar bio u kupaćim hlačama, a cijeli prizor dodatno je naglasio idiličan krajolik Jadrana.
Romantična atmosfera
Video je Anastasia objavila uz pjesmu "Video Games" Lane Del Rey, koja je dodatno pridonijela romantičnoj atmosferi i cijeloj snimci dala gotovo filmski ugođaj.
Njihovi pratitelji posljednjih dana s velikim zanimanjem prate svaki zajednički trenutak, a ovaj je video još jednom pokazao da između njih vlada zaljubljena atmosfera.