Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' žive svoju ljubavnu bajku: Video s Jadrana izgleda kao scena iz filma

Ovoga puta Anastasia je na Instagramu objavila video s ljetovanja na Jadranu koji izgleda kao kadar iz romantičnog filma.

Na snimci Petar bezbrižno nosi Anastasiju u naručju dok zajedno uživaju uz more. Oboje nisu skidali osmijeh s lica, a njihov razigrani trenutak pokazao je koliko uživaju u zajedničkom društvu.

Anastasija je za ovu priliku odabrala crno-bijelu pletenu haljinu, dok je Petar bio u kupaćim hlačama, a cijeli prizor dodatno je naglasio idiličan krajolik Jadrana.