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Gospodin Savršeni

Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' žive svoju ljubavnu bajku: Video s Jadrana izgleda kao scena iz filma

Petar Rašić i Anastasia Kaleb ne prestaju dijeliti zaljubljene trenutke

RTL.hr
03.08.2026 08:00

Ovoga puta Anastasia je na Instagramu objavila video s ljetovanja na Jadranu koji izgleda kao kadar iz romantičnog filma.

Petar ju nosio u naručju

Na snimci Petar bezbrižno nosi Anastasiju u naručju dok zajedno uživaju uz more. Oboje nisu skidali osmijeh s lica, a njihov razigrani trenutak pokazao je koliko uživaju u zajedničkom društvu.

Anastasija je za ovu priliku odabrala crno-bijelu pletenu haljinu, dok je Petar bio u kupaćim hlačama, a cijeli prizor dodatno je naglasio idiličan krajolik Jadrana.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Romantična atmosfera

Video je Anastasia objavila uz pjesmu "Video Games" Lane Del Rey, koja je dodatno pridonijela romantičnoj atmosferi i cijeloj snimci dala gotovo filmski ugođaj.

Njihovi pratitelji posljednjih dana s velikim zanimanjem prate svaki zajednički trenutak, a ovaj je video još jednom pokazao da između njih vlada zaljubljena atmosfera.

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