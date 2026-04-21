Petar i Anastasia o tome gdje će živjeti nakon 'Gospodina Savršenog': 'Sve ide nekim svojim tokom'

Završetkom popularnog showa "Gospodin Savršeni" za mnoge je priča stala, no za Petra i njegovu odabranicu Anastasiju ona je tek počela. Nakon mjeseci skrivanja veze od očiju javnosti, par je u opuštenom razgovoru u 'Savršenom podcastu' otkrio kako izgleda njihov život sada kada su kamere ugašene, kakve su bile reakcije obitelji i što planiraju za budućnost koja je, čini se, već uvelike zajednička.

Podrška javnosti nadmašila sva očekivanja

Iako su njihova ljubav i kemija bile očite gledateljima, Anastasija priznaje da se pripremala na potpuno drugačiji scenarij nakon završetka emitiranja. Očekivala je osudu javnosti i drugih djevojaka zbog načina na koji se njihova veza razvila, no dočekalo ih je nešto sasvim suprotno.

"U tom trenutku, dok je show trajao, ja sam mislila da ću dobiti veliku osudu. Pripremila sam se na to", iskreno je rekla. Ipak, umjesto negativnih komentara, njihovi su profili na društvenim mrežama preplavljeni porukama podrške. "Imamo jako veliku podršku. Jako puno ljudi piše na Instagramu i javlja se, tako da sam zahvalna zbog toga. Ponekad pročitaš neku poruku koja te stvarno takne", dodala je. Par priznaje da još uvijek nisu u potpunosti svjesni koliku su pažnju privukli, simpatično odbacujući voditeljičinu opasku da su postali "balkanski Brad Pitt i Angelina Jolie". Kako kažu, još nisu zajedno izašli u javnost pa prave reakcije tek očekuju, ali neizmjerno im znače lijepe riječi i činjenica da su ljudi prepoznali iskrenost njihovih osjećaja.

Obitelj je dala svoj blagoslov, čak i psići

Jedan od najvažnijih testova za svaku vezu svakako je upoznavanje s obitelji, a Petar je taj ispit položio s odličnim. Odmah nakon showa, proveo je tjedan dana u Anastasijinom rodnom Zadru, gdje je upoznao njezine najbliže. Reakcije su bile i više nego pozitivne. "Definitivno su zadovoljni i dijele isto mišljenje kao i ja o njemu, tako da je sve pozitivno", potvrdila je Anastasija, a Petar je sretno dodao: "Prošao sam." Posebno simpatičan trenutak bio je susret s Anastasijinim kućnim ljubimcima. "Upoznao je moje psiće koji su se zaljubili u njega", otkrila je kroz smijeh. Petar je naglasio koliko mu znači odobravanje njezine obitelji, svjestan koliko je Anastasija vezana za njih. "Ako njezina obitelj prihvati mene, makar i kroz televiziju, mislim da je to veliki plus", zaključio je.

Zajednički život i tajanstveni planovi za ljeto