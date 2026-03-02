Petar i jedna djevojka razmjenjivali dodire na spoju: 'Falio mi je. Nastavljamo gdje smo stali'

Djevojka nije mogla sakriti svoje oduševljenje, priznajući da je oduvijek željela takav spoj. "Htjela sam da naš solo dan bude nešto što oboje nismo radili, tako da je ispunio očekivanja", izjavila je, otkrivajući svoju kreativnu stranu kroz mozaik.

Tijekom zajedničkog rada, oboje su stvorili djela koja su odražavala njihove osjećaje. Ona je stvorila motiv retro usana, dok je on u svoj mozaik upleo simboliku posvećenu njoj, objašnjavajući kako plavi tonovi predstavljaju more koje voli. "Falio mi je", priznala je tijekom iskrenog razgovora, otkrivajući koliko joj je bio važan ovaj spoj i da je sigurna u svoj izbor. "On je meni odmah sjeo i nastavljamo gdje smo stali."

