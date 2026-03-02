Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Petar i jedna djevojka razmjenjivali dodire na spoju: 'Falio mi je. Nastavljamo gdje smo stali'

Nakon turbulentnog tjedna, Petar je odlučio učiniti nešto posebno i povesti djevojku na spoj koji će oboje pamtiti. Daleko od očiju drugih, njih dvoje su uživali u aktivnosti koja ih je povezala na potpuno nov način – partiji biljara i kreativnoj radionici mozaika

RTL.hr
02.03.2026 07:00

Djevojka nije mogla sakriti svoje oduševljenje, priznajući da je oduvijek željela takav spoj. "Htjela sam da naš solo dan bude nešto što oboje nismo radili, tako da je ispunio očekivanja", izjavila je, otkrivajući svoju kreativnu stranu kroz mozaik.

Tijekom zajedničkog rada, oboje su stvorili djela koja su odražavala njihove osjećaje. Ona je stvorila motiv retro usana, dok je on u svoj mozaik upleo simboliku posvećenu njoj, objašnjavajući kako plavi tonovi predstavljaju more koje voli. "Falio mi je", priznala je tijekom iskrenog razgovora, otkrivajući koliko joj je bio važan ovaj spoj i da je sigurna u svoj izbor. "On je meni odmah sjeo i nastavljamo gdje smo stali."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

EKSKLUZIVNO Ana iz 'Gospodina Savršenog': 'Tjedan dana nakon izlaska iz showa upoznala sam ljubav svog života'

Tko je Ivona iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna brineta unijela je pravu pomutnju u vilu

Lara iz 'Gospodina Savršenog' u uskoj crnoj haljini ostavila sve bez daha: 'Manje drame, više elegancije'

Maja i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' u glamuroznom izdanju oduševile fanove: 'Moja ljubav'

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'

Jedna djevojka u 'Gospodinu Savršenom' svojim stavom naljutila mnoge: 'Ona točno nije normalna'