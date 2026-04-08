Gospodin Savršeni

Petar i Karlo pred najtežom odlukom - kome ide posljednja ruža?

Veliko finale je stiglo - a pred Petrom i Karlom najteža odluka cijele sezone. Nakon tjedana emocija, ljubomore, poljubaca i neizvjesnosti, došao je trenutak kada će svaki od njih morati odlučiti kojoj djevojci pripada posljednja ruža

08.04.2026 14:00

Danas je finale, dolazi velika odluka. Želim naći svoju srodnu dušu i nadam se da je to Karlo. Nadam se da ću ja dobiti tu zadnju ružu", rekla je Helena.

U završnici više nema skrivanja osjećaja, a očekivanja su velika. Neke djevojke vjeruju da se među njima rodila prava ljubav i nadaju se da će upravo njih Savršeni odabrati za zajedničku budućnost.

Došla sam otvorena za ljubav i na kraju mi se i dogodila. Nadam se da će se Petar voditi srcem, da će pametno odabrati i da se neće kajati nakon toga", poručila je Anastasia.

Monika i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Monika i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Kaja i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Kaja i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

S druge strane, neke su djevojke uvjerene da su upravo one pronašle posebnu povezanost sa Savršenim i da je njihova priča tek počela.

Osjećam tu neku sigurnost, ljubav i mir. Znam da sam ostvarila pravu konekciju ovdje, iskrenu i lijepu, i mislim da naše putovanje tek počinje", priznala je Monika.

No finale nije samo pitanje emocija - nego i odluka koja može promijeniti sve. Nisi iskreno pobijedio ako nakon showa ne nastaviš taj odnos. Nadam se da će danas dobro završiti za mene da mogu izaći sretna iz showa", priznala je Kaja.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Monika i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Monika i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Hoće li Petar i Karlo poslušati srce ili razum? I tko će na kraju dobiti posljednju ružu - a tko napustiti show slomljenog srca? Pogledajte večeras od 22 sata na platformi Voyo.

