Petar iskreno poručio Katarini: 'Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe'

Gospodin Savršeni Petar pozvao je Katarinu na razgovor. "Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe. Smiljana nas je poprskala i onda se ispričala, bilo joj je krivo. Ti si onda upala i rekla da ako se ispričala meni, da mora i svima", iznio je Petar svoje primjedbe.
Katarina mu je odgovorila kako nije izrekla te riječi: "Nisam tako rekla. Sad ja tebi ovo zamjeram zato što si saslušao samo njezinu stranu priče, a ne i moju. Htjela se dokazati tebi, a nije prišla nama, e oprostiti djevojke, stvarno je bila šala. Kasnije, kada sam se ja vratila, ona je mene napala i rekla da kada netko ima dijagnozu, da ga ona zna procijeniti i da ja imam dijagnozu. Rekla mi je da mi je krivo što nisam dobila bijelu ružu", ispričala je Katarina.
Petar je bio iznenađen njezinim izjavama: "Ja to nisam čuo i nisam ni znao za to. Zato ti hoću reći, mislim da moraš pokazati da si bolja osoba od nje", zaključio je Petar, dajući Katarini savjet da se izdvoji svojim ponašanjem.
