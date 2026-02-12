Emisije
Gospodin Savršeni

Petar iskreno poručio Katarini: 'Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe'

Petar je odlučio pozvati Katarinu na razgovor tijekom cocktail-partyja kako bi razjasnio nesuglasice koje su se pojavile

RTL.hr
12.02.2026 22:00

Gospodin Savršeni Petar pozvao je Katarinu na razgovor. "Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe. Smiljana nas je poprskala i onda se ispričala, bilo joj je krivo. Ti si onda upala i rekla da ako se ispričala meni, da mora i svima", iznio je Petar svoje primjedbe.

Katarina mu je odgovorila kako nije izrekla te riječi: "Nisam tako rekla. Sad ja tebi ovo zamjeram zato što si saslušao samo njezinu stranu priče, a ne i moju. Htjela se dokazati tebi, a nije prišla nama, e oprostiti djevojke, stvarno je bila šala. Kasnije, kada sam se ja vratila, ona je mene napala i rekla da kada netko ima dijagnozu, da ga ona zna procijeniti i da ja imam dijagnozu. Rekla mi je da mi je krivo što nisam dobila bijelu ružu", ispričala je Katarina.

Katarina i Petar, Gospodin Savršeni
Katarina i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Petar je bio iznenađen njezinim izjavama: "Ja to nisam čuo i nisam ni znao za to. Zato ti hoću reći, mislim da moraš pokazati da si bolja osoba od nje", zaključio je Petar, dajući Katarini savjet da se izdvoji svojim ponašanjem.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

