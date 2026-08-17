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Gospodin Savršeni

Petar iz 'Gospodina Savršenog' ne miruje: Nakon dalekog putovanja pokazao čime se bavi

Petar Rašić iz 'Gospodina Savršenog' javio se pratiteljima iz dalekog Libanona, a sada je pokazao i kako provodi vrijeme. Bivši kandidat ne propušta treninge, a fotografijom iz teretane otkrio je da vrijedno radi na formi

RTL.hr
17.08.2026 08:00

Petar Rašić odlučio je nakratko zamijeniti hrvatske kulise nešto egzotičnijom destinacijom. Na društvenim mrežama nedavno je podijelio fotografiju i otkrio da se trenutno nalazi u Libanonu.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ne propušta trening ni na putovanju

Da ni tijekom putovanja ne zanemaruje trening, Petar je sada pokazao novom fotografijom. Pozirao je u teretani nakon treninga, s ručnikom preko ramena, a svojim izdanjem još je jednom pokazao da ozbiljno pristupa održavanju forme.

Čini se kako za Petra nema izgovora kada je vježbanje u pitanju – čak ni kada se nalazi tisućama kilometara od Hrvatske.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Gospodin Savršeni" nastavlja sa svojim avanturama

Petar je javnosti postao poznat sudjelovanjem u Gospodinu Savršenom", gdje je svojim izgledom, ali i odnosom prema ljubavi privukao pažnju gledatelja.

Nakon završetka showa nastavio je dijeliti trenutke iz privatnog života s pratiteljima, a posljednje objave pokazuju da mu trenutno ne nedostaje novih avantura.

Od putovanja u Libanon do treninga u teretani, Petar očito i dalje drži do forme - gdje god se nalazio.

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Gospodin Savršeni

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