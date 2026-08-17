Petar iz 'Gospodina Savršenog' ne miruje: Nakon dalekog putovanja pokazao čime se bavi

Petar Rašić odlučio je nakratko zamijeniti hrvatske kulise nešto egzotičnijom destinacijom. Na društvenim mrežama nedavno je podijelio fotografiju i otkrio da se trenutno nalazi u Libanonu.

Da ni tijekom putovanja ne zanemaruje trening, Petar je sada pokazao novom fotografijom. Pozirao je u teretani nakon treninga, s ručnikom preko ramena, a svojim izdanjem još je jednom pokazao da ozbiljno pristupa održavanju forme.

Čini se kako za Petra nema izgovora kada je vježbanje u pitanju – čak ni kada se nalazi tisućama kilometara od Hrvatske.