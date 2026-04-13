Gospodin Savršeni

Petar iz 'Gospodina Savršenog' oduševio novim fotkama. Svi se pitaju: 'Gdje je Anastasia?'

Petar i Anastasia završili su skupa nakon završnice pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'

13.04.2026 08:59

Petar Rašić, model i zvijezda nedavno završene sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što je u finalu odabrao Anastasiju Kaleb i potvrdio da njihova ljubav cvjeta i izvan kamera, svojom je posljednjom objavom na Instagramu zaintrigirao pratitelje. Bez ijedne riječi opisa, podijelio je seriju profesionalnih fotografija koje su izazvale brojne reakcije.

Umjetničke fotografije s posebne lokacije

Rašić, koji ima dugogodišnju karijeru modela, pokazao je svoje profesionalno lice u nizu od sedam fotografija. Izmjenjujući crno-bijele portrete s kadrovima u boji snimljenima u toplim tonovima zalaska sunca, objava odiše sjetnim i pomalo zagonetnim ugođajem. Petar pozira sam, zamišljenog pogleda, uz obalu jezera, a mirna voda i visoka trska stvaraju dojam spokoja i introspekcije.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Dodatnu težinu objavi daje i odabir lokacije. Fotografije su, naime, snimljene u Memorijalnom parku Šumarice kod Kragujevca u Srbiji. Riječ je o povijesnom mjestu posvećenom žrtvama masakra iz Drugog svjetskog rata, a njegova prirodna ljepota danas služi kao kulisa koja potiče na razmišljanje. S obzirom na to da je objava podijeljena 12. travnja, na dan kada se 2026. godine slavio pravoslavni Uskrs, kontemplativni ton fotografija dobiva i dublji smisao, što je prepoznao i jedan od pratitelja koji mu je u komentaru poželio "Blagoslovljen Uskrs".

Pratitelji u komentarima traže samo jedno

Iako Petar nije ostavio nikakav opis, njegovi pratitelji nisu ostali bez riječi. Komentari su se brzo počeli nizati, a dok su jedni hvalili njegov izgled nazivajući ga "muškarcem iz snova" i isticali njegovu "kulturu, inteligenciju i smirenost", većina je imala samo jedno pitanje: gdje je Anastazija? Nakon emotivnog finala "Gospodina Savršenog" i potvrde da su i dalje u sretnoj vezi, javnost s nestrpljenjem prati svaki njihov korak. Stoga ne čudi što su mnogi primijetili Anastasijino odsustvo. "Super, ali fali Anastazija", "Petar super si, gdje si ostavio curu", samo su neki od komentara koji pokazuju koliko su obožavatelji vezani uz novopečeni par. Ipak, bilo je i onih koji su im pružili podršku, poručivši im da ne obraćaju pažnju na tuđa mišljenja. "Dokle god imate jedno drugo, tuđa mišljenja su samo buka u pozadini", napisala je jedna pratiteljica.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Svojom tihom, ali vizualno snažnom objavom, Petar Rašić je još jednom dokazao kako se snalazi pred objektivom, ali i kako uspješno održava interes javnosti. I dok on pušta da fotografije govore same za sebe, njegovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju sljedeći zajednički trenutak s njegovom "savršenom" odabranicom, potvrđujući da je njihova ljubavna priča tek započela.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.

