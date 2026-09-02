Petar iz 'Gospodina Savršenog' ostvario međunarodni uspjeh, u ulozi udvarača očarao slavnu pjevačicu: 'Hvala ti što si mi omogućila da budem dio ove priče!'

Zvijezda 'Gospodina Savršenog' ostvario je zamjetan inozemni angažman. U novom videospotu libanonske glazbene ikone Nancy Ajram, koju na Instagramu prati gotovo 40 milijuna ljudi, Petar je utjelovio šarmantnog udvarača i osvojio simpatije publike diljem svijeta

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Petar Rašić pohvalio se na svojim društvenim mrežama velikim profesionalnim uspjhom koji predstavlja ozbiljan korak na inozemnom tržištu. Dobio je priliku glaviti u novom videospotu globalno poznate pjevačice Nancy Ajram, a uloga mu je pristala savršeno.

Uloga zanosnog udvarača ispod balkona

U videoisječku Petar tumači lik šarmantnog udvarača koji s puno toplih pogleda i osmijeha s ulice gleda prema balkonu na kojem se nalazi pjevačica. Režijska zamisao i romantična atmosfera spota stavile su u prvi plan njegovu karizmu i glumački talent, a mediteranski ugođaj dodao je posebnu dozu elegancije cijeloj priči. "Very proud and grateful for this amazing project. Thanks to everyone who made it possible, thank you for making me being part of it", poručio je Petar na Instagramu uz objavljeni isječak iz spota.

icon-expand icon-close icon-close Petar Rašić, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Glazbena ikona s desecima milijuna obožavatelja

Za one koji manje prate Bliski istok, Nancy Ajram jedna je od najvećih pop zvijezda arapskog svijeta, često nazivana i "kraljicom arapskog popa". Njezina popularnost preilazi granice regije – na Instagramu je prati nevjerojatnih 39,7 milijuna ljudi, dok njezine pjesme i glazbeni spotovi na platformama broje stotine milijuna pregleda. Pojavljivanje u projektu ovakvih razmjera ogromno je priznanje za hrvatskog modela i aktera reality showa, čije je lice sada vidjela i milijunska publika diljem svijeta.

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Javna podrška i reakcija same pjevačice