Petar iz 'Gospodina Savršenog' ostvario međunarodni uspjeh, u ulozi udvarača očarao slavnu pjevačicu: 'Hvala ti što si mi omogućila da budem dio ove priče!'

Petar Rašić pohvalio se na svojim društvenim mrežama velikim profesionalnim uspjhom koji predstavlja ozbiljan korak na inozemnom tržištu. Dobio je priliku glaviti u novom videospotu globalno poznate pjevačice Nancy Ajram, a uloga mu je pristala savršeno.
Uloga zanosnog udvarača ispod balkona
U videoisječku Petar tumači lik šarmantnog udvarača koji s puno toplih pogleda i osmijeha s ulice gleda prema balkonu na kojem se nalazi pjevačica. Režijska zamisao i romantična atmosfera spota stavile su u prvi plan njegovu karizmu i glumački talent, a mediteranski ugođaj dodao je posebnu dozu elegancije cijeloj priči.
"Very proud and grateful for this amazing project. Thanks to everyone who made it possible, thank you for making me being part of it", poručio je Petar na Instagramu uz objavljeni isječak iz spota.
Glazbena ikona s desecima milijuna obožavatelja
Za one koji manje prate Bliski istok, Nancy Ajram jedna je od najvećih pop zvijezda arapskog svijeta, često nazivana i "kraljicom arapskog popa". Njezina popularnost preilazi granice regije – na Instagramu je prati nevjerojatnih 39,7 milijuna ljudi, dok njezine pjesme i glazbeni spotovi na platformama broje stotine milijuna pregleda.
Pojavljivanje u projektu ovakvih razmjera ogromno je priznanje za hrvatskog modela i aktera reality showa, čije je lice sada vidjela i milijunska publika diljem svijeta.
Javna podrška i reakcija same pjevačice
Da je suradnja bila i više nego uspješna, dokazuje i reakcija same pjevačice. Nancy Ajram brzo se javila u komentarima ispod Petrove objave te mu ostavila emotikone sa zaljubljenim očima i rukama u znak podrške i zahvalnosti.
Brojni pratitelji i prijatelji u komentarima ne prestaju mu upućivati čestitke na ovom velikom koraku u karijeri, ističući kako je uloga udvarača bila kao stvorena za njega. Sudeći po prvim reakcijama i velikom odjeku, pred Petrom su zasigurno novi uzbudljivi inozemni projekti!