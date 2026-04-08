Gospodin Savršeni

Petar izbacio Smiljanu, ona uzvratila bez dlake na jeziku: 'Publika će vidjeti da je to loša odluka'

Napetost je dosegnula vrhunac tijekom posljednje ceremonije ruža pete sezone popularnog showa, gdje su Petar i Karlo morali donijeti najteže odluke dosad. Pred njima je stajao zadatak odabrati djevojke koje će s njima ući u veliko finale

RTL.hr
08.04.2026 21:40

Iako se osjećala sigurnom nakon, kako je smatrala, jednog od najboljih spojeva, Smiljana je ostala bez ruže od Petra. Njezin oproštaj, međutim, bio je sve samo ne skandalozan.

Mirno je prihvatila odluku i poručila kako vjeruje da je Petar pogriješio.

FOTO: RTL

"Sama publika će vidjeti da je to bila loša odluka, jer ja mislim, bit ću pobjednica publike", izjavila je samouvjereno. Prije izlaska, Smiljana se u svom stilu obratila i preostalim djevojkama, podsjetivši ih da je od početka bila "strah i trepet u kući".

Za Petrovu naklonost do kraja će se boriti Monika i Anastasia.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

Moglo bi te zanimati

Napetost na gusarskoj zabavi! Smiljanin potez izazvao nelagodu, a Petrova reakcija iznenadila sve

Helena je spremna na poljubac s Karlom: 'Jedva čekam i blizu sam da se zaljubim u njega'

Mnogi ne vide kemiju između njih! Evo kako je Smiljana došla toliko daleko u 'Gospodinu Savršenom'

Neprijateljice u vili? Maja za RTL.hr otkriva zašto se Smiljana i ona nisu slagale: 'To se osjetilo'

Od Gospodina Savršenog do Gospodina Završenog! Sve cure koje je Petar povrijedio odlukom

Karlo ne odustaje od Smiljane! 'Želim da mi pružiš priliku'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?