Petar iznenadio Jelenu M. bajkovitim spojem: 'Ovo je nešto o čemu bih sanjala kao curica'

Petar je iznenadio Jelenu M. prekrasnim spojem na plaži uz svijeće i film. Jelena ga je odmah upitala zašto je baš nju odabrao za spoj. "Jako si ugodna djevojka i imaš neku smirenu energiju. Uvijek si nasmijana i htio da sam malo budemo zajedno", poručio joj je Petar.

"Ovaj cijeli spoj mi je predivan. Doslovno, nešto o čemu bih sanjala kao curica kad bih vidjela u filmu, a sad sam to stvarno doživjela", kazala je Jelena koja je Petru priznala da osjeća privlačnost prema njemu.