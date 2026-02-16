Petar iznenadio Jelenu M. bajkovitim spojem: 'Ovo je nešto o čemu bih sanjala kao curica'

Petar je iznenadio Jelenu M. prekrasnim spojem na plaži uz svijeće i film. Jelena ga je odmah upitala zašto je baš nju odabrao za spoj. "Jako si ugodna djevojka i imaš neku smirenu energiju. Uvijek si nasmijana i htio da sam malo budemo zajedno", poručio joj je Petar.
"Ovaj cijeli spoj mi je predivan. Doslovno, nešto o čemu bih sanjala kao curica kad bih vidjela u filmu, a sad sam to stvarno doživjela", kazala je Jelena koja je Petru priznala da osjeća privlačnost prema njemu.
Jelena M. istaknula je kako je svjesna površnih razlika, ali da ih ne smatra preprekom, već prilikom za učenje. "Vidim da se razlikujemo po nekim površnim stvarima, ne znam, glazba, filmovi ili neke sitnice, što je dobro jer ćemo naučiti nešto novo jedno od drugoga", objasnila je, dodajući što je uistinu važno: "Ono što je meni najbitnije, oni temelji, na nekoj su istoj razini i jako mi je drago zbog toga."
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.