Petar Karlu u 'Gospodinu Savršenom' ukrao djevojku, ona je njime opčinjena, ali strahuje za dalje

Vrijeme provedeno s Petrom jednoj je djevojci iz Karlova tima u showu 'Gospodin Savršeni' otkrilo novu dimenziju. Iako je naglašavala kako s Karlom dijeli mnogo sličnosti, priznala je da s Petrom osjeća jaču povezanost. "Bila sam super s Karlom, procvjetala sam, ali ja mislim da to nije bilo to. Mislim da ja i Petar imamo više konekcije nego ja i Karlo", otkrila je, dodavši kako ne zna što je dalje čeka.

"Imamo jako puno toga zajedničkog i drago mi je što sam ga osvojila jer ja mislim da ja nikad nisam osjećala ovakvu konekciju, osim prema Petru", dodala je.

Ovo će svakako poremetiti dinamiku u vili, pogotovo kada Karlo dozna za ovu informaciju.

