Gospodin Savršeni

Petar Karlu u 'Gospodinu Savršenom' ukrao djevojku, ona je njime opčinjena, ali strahuje za dalje

Koja je djevojka toliko očarana Petrom da ni sama nije sigurna u svoju daljnju sudbinu u showu 'Gospodin Savršeni'?

18.02.2026 14:00

Vrijeme provedeno s Petrom jednoj je djevojci iz Karlova tima u showu 'Gospodin Savršeni' otkrilo novu dimenziju. Iako je naglašavala kako s Karlom dijeli mnogo sličnosti, priznala je da s Petrom osjeća jaču povezanost. "Bila sam super s Karlom, procvjetala sam, ali ja mislim da to nije bilo to. Mislim da ja i Petar imamo više konekcije nego ja i Karlo", otkrila je, dodavši kako ne zna što je dalje čeka.

Anastasia, Nuša, Matea, Gospodin Savršeni
Anastasia, Nuša, Matea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Imamo jako puno toga zajedničkog i drago mi je što sam ga osvojila jer ja mislim da ja nikad nisam osjećala ovakvu konekciju, osim prema Petru", dodala je.

Ovo će svakako poremetiti dinamiku u vili, pogotovo kada Karlo dozna za ovu informaciju. 

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

