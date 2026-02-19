Emisije
Gospodin Savršeni

Petar na spoj pozvao jednu djevojku i izazvao žestoke reakcije: 'Ona je zvijezda reality showa i zna što radi'

U vili 'Gospodina Savršenog' atmosfera nikad nije bila napetija. Djevojke se bore za naklonost Karla i Petra, a jedna neočekivana odluka pokreće lavinu emocija, međusobnih optužbi i sumnji

RTL.hr
19.02.2026 07:00

Petrov potez da cijeli dan provede sa samo jednom djevojkom podijelio je kuću i izazvao žustre rasprave.

Nakon dana provedenih u grupnim druženjima, Petar odlučuje preuzeti inicijativu i jednu djevojku upoznati na dubljoj razini. Njegov izbor pada na jednu djevojku, što izaziva iznenađenje i gorčinu među ostalim djevojkama.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Mnoge djevojke ovu odluku tumače kao njezinu proračunatu igru, s obzirom na njezino iskustvo u reality formatima. "Ona je zvijezda reality showa i zna što radi", komentirala je jedna djevojka.

O kojoj djevojci je riječ?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

